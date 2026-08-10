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Mercado Libre: del negocio de las ventas al de los préstamos, con subsidios del Estado

La inflación vuelve a poner al dólar y las tasas bajo presión, mientras Mercado Libre reconoce menor demanda, las fintech concentran casi 40% del crédito formal

10 de agosto 2026 · 18:48hs
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Mercado Libre: del negocio de las ventas al de los préstamos

Gemini IA Google

Mercado Libre: del negocio de las ventas al de los préstamos, con subsidios del Estado

Argentina entra en una semana que puede dejar pistas sobre cómo evoluciona la economía. El mercado financiero estará concentrado en la inflación de julio, el dólar, las tasas y una licitación de deuda. La inflación pone al dólar y las tasas bajo presión, mientras Mercado Libre reconoce menor demanda, las fintech concentran casi 40% de quienes acceden al crédito formal.

Pero, al mismo tiempo, desde el consumo, el crédito y las tarifas aparecen señales que muestran una realidad bastante más compleja.

El dato más esperado llegará el jueves, cuando el Indec publique la inflación de julio. El interrogante es cuánto será el índice nacional.

No es solamente una discusión estadística. Del resultado dependerán buena parte de las expectativas sobre tasas, bonos en pesos y dólar.

Mercado Libre pone números a la desaceleración del consumo

Pero mientras los inversores miran inflación, tasas y dólar, una de las empresas que mejor conoce en tiempo real el comportamiento de millones de consumidores argentinos acaba de aportar una señal difícil de ignorar.

Mercado Libre reconoció en su presentación ante la SEC una “demanda de consumo más débil” en Argentina. El valor bruto de la mercadería comercializada por la plataforma creció 38% interanual en dólares constantes durante el segundo trimestre. Es un número todavía alto, pero considerablemente menor al 75% registrado un año antes y también inferior al 41% del primer trimestre de 2026.

La desaceleración también aparece en las unidades: los artículos vendidos crecieron 22% interanual, frente al 35% del trimestre anterior y al 46% de un año atrás. Es decir: Mercado Libre sigue creciendo fuerte, pero crece cada vez menos.

La fotografía resulta especialmente relevante porque aparece en medio de una discusión sobre qué está ocurriendo realmente con el consumo argentino. El propio Marcos Galperin cuestionó durante el fin de semana las estadísticas de Came sobre las ventas minoristas y puso como contrapeso el crecimiento que todavía registra la plataforma.

Sin embargo, el balance de la propia compañía introduce un matiz importante en esa discusión: el comercio electrónico continúa expandiéndose, pero la demanda general muestra signos de enfriamiento.

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Mercado Pago ya pesa más que el comercio electrónico

Hay otro dato todavía más revelador dentro de los números argentinos de Mercado Libre. La compañía facturó USD1.839 millones en Argentina entre abril y junio, 20,4% más que un año antes. Pero USD1.182 millones, 64% del total, provinieron de los servicios financieros, encabezados por Mercado Pago.

La empresa nacida como marketplace se está convirtiendo cada vez más en una compañía financiera. Y eso conecta directamente con otra transformación mucho más profunda de la economía argentina.

Casi cuatro de cada diez personas que toman créditos ya lo hacen vía fintech

Un informe del ITBA muestra hasta qué punto cambió el mapa financiero argentino. En apenas dos años, la cantidad de personas con acceso al crédito formal pasó de alrededor de 16 millones a más de 21 millones. Sin embargo, buena parte de esa expansión no ocurrió dentro de los bancos.

Los usuarios con al menos un préstamo fintech vigente saltaron de 3,7 millones a más de 8 millones. El resultado es contundente: casi 40% de quienes acceden actualmente a algún tipo de financiamiento formal lo hacen mediante plataformas fintech.

Hay una explicación detrás del fenómeno. Las fintech lograron incorporar trabajadores informales, monotributistas, personas sin cuentas bancarias activas y consumidores sin antecedentes suficientes dentro del sistema financiero tradicional.

Los préstamos suelen ser de menor monto y se concentran precisamente en segmentos que los bancos tradicionalmente consideran de mayor riesgo. De acuerdo con el ITBA, aproximadamente 30% de la cartera fintech presenta algún grado de irregularidad, mientras la denominada mora operativa –atrasos de entre 30 y 360 días– ronda el 23%.

La paradoja empieza a quedar expuesta: Argentina tiene hoy más personas dentro del sistema crediticio formal que hace dos años, pero también una cantidad creciente de hogares con dificultades para pagar.

El costo financiero también entra en discusión

El problema no parece explicarse solamente por cuánto se endeudan las familias. Argentina continúa teniendo un sistema financiero pequeño: según Ieral, el crédito representa alrededor del 13% del PBI. Una de las discusiones pasa entonces por el costo de ese financiamiento.

Para el Gobierno, sin embargo, una eventual solución no debería involucrar al Estado. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, volvió a sostener que la mora constituye esencialmente una relación entre privados y advirtió sobre el riesgo moral de implementar mecanismos públicos de rescate.

Así, el crédito empieza a convertirse en otra de las variables para observar la salud de la economía real.

Subsidios vip: $68.000 millones

Mercado Libre presentó su balance ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y los números generaron un fuerte debate. Según el informe que publicó La Política Online, la empresa de Marcos Galperin recibió en Argentina beneficios fiscales por 42 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026.

Traducido a pesos, la compañía se ahorró unos $68.000 millones. Esto se desglosa en 29 millones de dólares que no pagó en concepto de Impuesto a las Ganancias (gracias a la Ley de Economía del Conocimiento) y otros 13 millones en contribuciones sociales. A pesar de marcar un récord de facturación global superior a los 10.000 millones de dólares, sus acciones sufrieron una caída cercana a 5% en Wall Street debido a que el margen de ganancias fue menor al esperado por los inversores.

Más financiera que tienda virtual

Los datos, analizados por el investigador del Conicet Gustavo García Zanotti, marcan un cambio de época para el gigante del comercio electrónico. Hoy, 64,3% de su facturación en Argentina corresponde al negocio financiero (Mercado Pago), casi el doble de lo que recauda por el e-commerce tradicional. Esta explosión se explica, en parte, por la caída del consumo y el aumento de préstamos con requisitos flexibles.

Sin embargo, el sistema financiero de la plataforma está bajo la lupa. Esta semana, la empresa fue duramente criticada por las tasas que cobra al prestar dinero, que en algunos casos alcanzan un 765% anual. El economista Emiliano Estrada explicó que el modelo de Mercado Libre se basa en "una tasa muy alta contra una pérdida muy alta". Casi una cuarta parte de los préstamos en Latinoamérica está en mora, pero el elevado costo del crédito hace que el negocio siga siendo muy rentable.

Mercado Libre Argentina Inflación dólar créditos
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