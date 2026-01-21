Uno Santa Fe | El País | FMI

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la "fuerte performance" de la economía argentina

La jefe del FMI, Kristalina Georgieva, destacó el "progreso en la acumulación de reservas", tras un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo en el Foro de Davos.

21 de enero 2026 · 20:20hs
La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la fuerte performance de la economía argentina

La jefe del FMI, Kristalina Georgieva, destacó este miércoles la “fuerte performance de la economía argentina” y ponderó el “progreso en la acumulación de reservas”, tras un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo en el marco de Foro de Davos.

Ambos mantuvieron una conversación y luego la titular del Fondo Monetario posteó sus comentarios positivos sobre la Argentina.

"Fue genial el breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Aprecio la fuerte perfomance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", dijo Georgieva, y publicó una imagen abrazada con el ministro en los pasillos del foro, delante de un guardarropas.

Misión del FMI a Argentina

La conversación se produjo mientras el Banco Central compró este miércoles US$ 107 millones. De esa manera, las compras sumaron US$ 823 millones en enero y las reservas brutas aumentaron a US$ 45.077 millones -su nivel más alto desde septiembre de 2021-, mientras el dólar minorista bajó 5 pesos a $ 1.455.

En este escenario, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero y avanzar en la segunda revisión del programa, una auditoría en la que se evalúa el cumplimiento de las metas y la marcha de las reformas. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para obtener un desembolso de US$ 1.000 millones.

Si bien la meta fiscal está cumplida, el Gobierno tuvo un desvío en las reservas de US$ 10.000 millones, por lo cual se espera que pida una dispensa (waiver). Por otra parte, Caputo debe enfrentar el 1 de febrero un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, tras de haber pagado US$ 4.200 millones a los bonistas el 9 de enero.

Durante las actividades en Davos, el ministro también mantuvo una charla con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.

FMI Caputo economía
Noticias relacionadas
Desde Came se oponen a varios artículos del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional

Reforma laboral: empresarios pymes pidieron eliminar artículos del proyecto para evitar posibles "conflictos"

Se pone en marcha el Congreso Nacional en febrero

Congreso Nacional: el gobierno convocó sesiones extraordinarias con la reforma laboral como proyecto clave

las principales camaras empresariales y rurales del pais celebraron el acuerdo mercosur - union europea

Las principales cámaras empresariales y rurales del país celebraron el acuerdo Mercosur - Unión Europea

tras 26 anos de negociaciones, se firmo el acuerdo mercosur-union europea y milei participo de la ceremonia

Tras 26 años de negociaciones, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y Milei participó de la ceremonia

Lo último

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Viajar por las rutas nacionales, una ruleta rusa: en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Viajar por las rutas nacionales, una "ruleta rusa": en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la fuerte performance de la economía argentina

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la "fuerte performance" de la economía argentina

Último Momento
Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Una esperada vuelta en los primeros convocados de Unión del año para recibir a Platense

Viajar por las rutas nacionales, una ruleta rusa: en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

Viajar por las rutas nacionales, una "ruleta rusa": en Santa Fe, las rutas 33 y 11, con los tramos más críticos

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la fuerte performance de la economía argentina

La titular del FMI se reunió con Caputo y elogió la "fuerte performance" de la economía argentina

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"