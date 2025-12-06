Aumentan los casos de tos convulsa en Santa Fe y se suma el alerta por sarampión

El último Boletín Epidemiológico provincial confirmó un fuerte aumento de la tos convulsa, con 54 casos, mientras Salud acata la alerta nacional por sarampión ante la detección de casos en el país.

La Provincia de Santa Fe informó un aumento de casos de tos convulsa (coqueluche) registrado en el Boletín Epidemiológico de la Semana 48 , con datos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) hasta el 29 de noviembre . El informe confirma 54 casos y 11 probables , además del fallecimiento de un bebé de un mes en el departamento Rosario.

A este escenario se agregan la vigilancia reforzada por dengue y la alerta nacional por sarampión , que obligan a los equipos de salud a intensificar las medidas de prevención y control.

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE48_2025

Aumento sostenido de casos de tos convulsa en Santa Fe

Entre la Semana Epidemiológica 1 y 48, Santa Fe notificó 283 casos sospechosos, con 54 casos confirmados y 11 probables.

El departamento Rosario concentra el 81,5% de los casos confirmados, seguido por La Capital, General López, Constitución, Caseros, Castellanos y Belgrano.

Los contagios afectan a un rango amplio de edades, desde 1 mes hasta 68 años, con los siguientes grupos especialmente comprometidos:

Menores de 1 año: 21 casos confirmados

Niños de 10 a 14 años: 11 casos

Adultos mayores de 20 años: 10 casos

El informe confirma la muerte de un bebé de un mes con diagnóstico de coqueluche, asociado además a enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae y meningitis por Streptococcus pneumoniae.

El pequeño no era aún candidato a recibir vacunas contra pertussis, y la madre no había recibido la vacuna dTpa durante el embarazo, una medida que protege al recién nacido durante los primeros meses de vida.

• LEER MÁS: Un álbum de figuritas y una miniserie: la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar la vacunación en más de 400.000 chicos

Situación del dengue: 353 casos notificados pero sin confirmados

En paralelo a la suba de coqueluche, el informe provincial detalla que, durante la temporada que abarca desde la SE31 hasta la SE48, en Santa Fe se notificaron 353 casos sospechosos de dengue, aunque ninguno fue confirmado hasta el momento.

El Ministerio de Salud solicita a los equipos sanitarios intensificar la vigilancia, optimizar el diagnóstico diferencial del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) y garantizar la preparación de los servicios de salud ante posibles brotes, especialmente con el avance de las temperaturas y la actividad del mosquito Aedes aegypti.

A nivel nacional, según el Boletín Epidemiológico 784, ya se registraron 11 casos confirmados, cuatro sin antecedente de viaje. La circulación viral se concentra en Formosa y la Región Metropolitana, aunque el riesgo de dispersión es elevado en todo el país.

Alerta nacional por sarampión: casos confirmados y refuerzo de la vigilancia

El informe epidemiológico también recuerda la alerta nacional por sarampión, emitida el 24 de noviembre, tras detectarse casos confirmados de circulación en Argentina.

Si bien no se reportan casos en Santa Fe al cierre de la SE48, el Ministerio de Salud de la Nación alerta sobre la necesidad de:

Verificar esquemas de vacunación completos con doble dosis de triple viral (SRP) .

Fortalecer la vigilancia en pacientes con exantema febril .

Asegurar el aislamiento oportuno ante casos sospechosos.

La reemergencia del sarampión en la región —una enfermedad considerada eliminada en Argentina desde el año 2000— incrementa la vigilancia en fronteras, instituciones educativas y centros de salud.

• LEER MÁS: Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta