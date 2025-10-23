Uno Santa Fe | El País | Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de las elecciones nacionales legislativas

23 de octubre 2025 · 12:54hs
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará el cargo al frente de la cartera el próximo lunes, luego de las elecciones nacionales legislativas. “El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una importante fuente oficial a la agencia Noticias Argentinas.

De esta forma, la salida de Cúneo Libarona se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien envió su renuncia con fecha del lunes 27 de octubre.

“Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que planteó entre los suyos luego de comunicar que daría un paso al costado.

Su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el presidente Javier Milei tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor, Santiago Caputo, suena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le bajan el precio a la posibilidad.

Sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Mariano Cúneo Libarona deja el cargo tras veinte meses de gestión

En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

También se ubicó en el ojo de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en "defensa de la familia". ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó solo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar, lo que generó el rápido repudio de la comunidad LGBT.

Dejará la cartera tras un año y 10 meses de gestión, en la que cosechó nulos triunfos y registró poco avances en temas claves para el gobierno del presidente Javier Milei.

Cúneo Libarona desembarcó en el Gabinete con altas expectativas por su extenso y polémico currículum en el ámbito judicial.

Una de sus primeras acciones fue el impulso de las candidaturas del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla.

Si bien sus pliegos fueron tratados en la Comisión de Acuerdos en el Senado a mediados del 2024, naufragaron durante buena parte de su gestión y colisionaron en abril de este año con el rechazo de la Cámara alta, tras haber sido nombrados ambos en comisión por el Ejecutivo, en una acción al filo de la Constitución.

Tampoco logró efectivizar las 337 vacantes existentes entre el Poder Judicial y fiscales y defensores nacionales. Esta situación despertó los cuestionamientos de la oposición que, a través de la comisión de Acuerdos, le reclamó al Poder Ejecutivo el envío de los pliegos judiciales.

Lo cierto es que Cúneo Libarona se desempeñó bajo las sombras del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo, y su rol quedó delimitado para afrontar las reformas técnicas en la materia.

Una de ellas fue la anunciada modificación del Código Procesal Penal, cuyo proyecto fue enviado al Congreso por el Ejecutivo, a la espera de ser tratado, y presentado junto al presidente Javier Milei en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza.

