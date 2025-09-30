Milei confirmó que se encontrará con Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca

Cancillería informó que el Presidente realizará una visita oficial a Washington y será alojado en Blair House, la residencia para jefes de Estado.

El presidente Javier Milei confirmó de manera escueta y contundente un encuentro de alto nivel con su par de los Estados Unidos, Donald J. Trump . Con un tuit que simplemente decía " REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin. ", el mandatario adelantó la noticia que minutos después fue oficializada por la Cancillería argentina.

La visita se concretará el próximo 14 de octubre en Washington D.C., en un gesto que busca sellar la "excelente relación bilateral" y la sintonía política entre ambos líderes.

image

Un encuentro para "fortalecer la asociación estratégica"

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Milei "tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump".

"Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos", destacó la Cancillería.