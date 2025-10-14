Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica

Javier Milei se reunirá en Washington con Donald Trump tras el respaldo financiero de EE. UU. Buscarán avanzar en un acuerdo comercial bilateral

14 de octubre 2025 · 08:56hs
El presidente Javier Milei volverá a reunirse con el presidente Donald Trump

El presidente Javier Milei volverá a reunirse con el presidente Donald Trump

El presidente Javier Milei se reunirá este martes en la Casa Blanca con su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego del respaldo financiero que la gestión libertaria cerró la semana pasada con la administración republicana.

El mandatario partió cerca de las 15.15 con destino a Washington DC, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En la capital estadounidense ya se encuentran el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro "Alec" Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La esperada audiencia entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca se venía negociando por la diplomacia de ambos países desde hacía varios meses. Ahora se concretará pocos días después del apoyo financiero que se acordó con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para estabilizar la situación cambiaria de la Argentina y que fue calificado por el propio Milei como "histórico".

La agenda del presidente Javier Milei en Washington

01.50 h - Arribo del presidente a la Blair House.

12.00 h - El presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.

12.45 h - Almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.

13.45 h - Despedida al presidente Milei, a cargo del presidente Trump.

17.00 h - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).

Horario a confirmar - Firma del libro de visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la casa de huéspedes.

22.00 h - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.

Las actividades de Javier Milei en Washington estaba sin horarios confirmados, debido a que todo estaba atado a la agenda de Trump, quien debía regresar a su país desde Egipto, donde en las últimas horas encabezó la resonante firma de un acuerdo entre un grupo de países para supervisar el proceso de paz en La Franja de Gaza.

LEER MÁS: Donald Trump encabezó la firma del acuerdo con Egipto, Qatar y Turquía para poner fin a la guerra en Gaza: "Tenemos paz"

Precisamente, este lunes Milei tuiteó para elogiar a su par de Estados Unidos, luego de que el grupo Hamás liberó a 20 rehenes vivos, secuestrados del 7 de octubre de 2023, y destacó su labor en la negociación por el alto al fuego en Medio Oriente.

El encuentro entre los dos mandatarios estaba pautado para cerca del mediodía (hora argentina). Luego, se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, del que participarán las comitivas de los dos países. Existe expectativa por la chance de que se aproveche el encuentro para anunciar un acuerdo comercial bilateral, en el que viene trabajando Werthein desde hace tiempo.

En tanto, estaba por confirmarse la participación del jefe de Estado argentino por la tarde en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre. Su visita culminará a la noche, cuando tomará el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina junto a su delegación.

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

Los grandes dilemas que debe resolver Leo Madelón en Unión

El Gobierno fijó el fin de las cabinas de peaje y la implementación del nuevo sistema: de qué se trata

Incertidumbre en Unión: versiones cruzadas sobre el futuro de Casasol

El plan que pretende desplegar Medrán en Colón antes de fin de año

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

Luna y Acevedo, sobre el ascenso de Unión: "Todavía no caemos de lo que logramos"

Leonardo Madelón, DT de Unión: compartió su experiencia en la primera jornada de "Fútbol y un poco más"

De Unión al sueño de enfrentar a Messi: la historia del puertorriqueño Ricky Rivera

Ezequiel Medrán: "Fue fuerte ver el ascenso de Gimnasia de Mendoza desde afuera"

Cuenta regresiva para la 1ª Maratón Lagunera de Regatas

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos