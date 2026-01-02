Uno Santa Fe | El País | jueza

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

El deceso de la jueza fue confirmado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata

2 de enero 2026 · 09:16hs
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

La jueza Alicia Ramos Fondeville, quien en 1989 condenó al boxeador Carlos Monzón por el femicidio de su ex pareja Alicia Muñiz, murió y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata sacó un comunicado para informar la triste noticia.

“Con profundo pesar, se informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1° de enero de 2026 en nuestra ciudad”, indicaron desde la citada entidad.

En 1989, Fondeville presidió la Cámara Penal que juzgó a Monzón por el crimen de Muñiz, a quien arrojó desde un balcón, por lo que fue sentenciado a 11 años de prisión.

En las últimas horas se conoció que la magistrada atravesaba una enfermedad y que, tras mucho tiempo de lucha, falleció a los 90 años.

Liderazgo

“La Dra. Ramos Fondeville fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción. Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, expresaron.

En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa “en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

En el comunicado expresan que “su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.

jueza Carlos Monzón femicidio
Noticias relacionadas
empezo este jueves el nuevo esquema cambiario: el bcra ajustara el dolar por inflacion

Empezó este jueves el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación

cordoba: una nena de 9 anos murio ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural

El presidente Javier Milei aumentará el sueldo a los funcionarios de su gabinete

El Gobierno desmintió aumento de sueldo de Milei, pero confirmó el incremento para funcionarios

La esperanza de la familia de Argentina, entre la crisis y la resiliencia

Argentina y el humor social de su población en 2025: entre la incertidumbre económica y la resiliencia

Lo último

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Último Momento
Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

Volvieron los ataques de palometas en la Costanera Este: varios bañistas resultaron heridos, en su mayoría niños

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

El plantel rojiblanco arranca la pretemporada en Casa Unión

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Diagnóstico de enfermedades cardíacas: científicos argentinos desarrollaron un marcapasos más avanzado

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

Javier Milei retoma su agenda federal con visitas a provincias

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado a Carlos Monzón por femicidio

Ovación
Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Colón si hoy arrancara la Primera Nacional 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Cómo formaría Unión si hoy arrancara el Torneo Apertura 2026

Una imagen que refleja identidad

Una imagen que refleja identidad

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Vuelve a abrirse la puerta de Colón para Facundo Farías en este mercado de pases?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

¿Por qué la historia del Pulga Rodríguez interpela al fútbol moderno argentino?

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe