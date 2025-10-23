Uno Santa Fe | El País | Gerardo Werthein

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

El actual secretario de Finanzas y hombre de confianza de Luis “Toto” Caputo asumirá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores luego de las elecciones. El Gobierno también evalúa reemplazos para Mariano Cúneo Libarona en Justicia

23 de octubre 2025 · 16:01hs
Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

Tras las recientes salidas de Gerardo Werthein en la Cancillería y de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, el gabinete de Javier Milei atraviesa momentos de reacomodamiento político. Al mismo tiempo, comienzan a definirse los nombres que asumirán sus cargos después de las elecciones del próximo lunes.

En ese contexto, este jueves se confirmó que Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y mano derecha de Luis “Toto” Caputo, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

La cercanía entre Quirno y Caputo viene de años atrás: durante la gestión de este último al frente del Ministerio de Finanzas, entre 2017 y 2018, Quirno se desempeñó como jefe de asesores. Luego, cuando Caputo asumió la presidencia del Banco Central, volvió a acompañarlo como director.

Desde la Oficina del Presidente informaron: “Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”.

En paralelo, el Gobierno evalúa quién será el sucesor de Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Entre los nombres que suenan con más fuerza figuran Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

