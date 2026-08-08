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El gobierno de Santa Fe aclaró qué pasará con la EPE y el aeropuerto de Rosario

El ministro de Santa Fe Puccini descartó ventas de la EPE y de la terminal aérea. Reclamó al gobierno nacional por los aumentos en la tarifa eléctrica

8 de agosto 2026 · 13:00hs
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El gobierno de Santa Fe aclaró qué pasará con la EPE y el aeropuerto de Rosario

El gobierno de Santa Fe aclaró qué pasará con la EPE y el aeropuerto de Rosario

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, descartó que el gobierno provincial tenga en agenda privatizar la Empresa Provincial de la Energía (EPE) o el aeropuerto de Rosario, en declaraciones a Radiópolis (Radio 2), el funcionario ratificó el rumbo de la gestión estatal.

Asimismo explicó que buscan esquemas de articulación público-privada para potenciar ambas áreas estratégicas. Además, detalló el pedido elevado a la administración central para aliviar el fuerte impacto de las tarifas eléctricas en las industrias locales.

Durante la entrevista radial, el encargado de la cartera productiva abordó de lleno los rumores sobre el futuro de las empresas del Estado. Sobre la prestataria del servicio eléctrico, fue contundente: "No está en agenda hoy privatizarla, pero sí seguir administrándola como lo estamos haciendo, que creo que mostrando resultados, generando recursos para que sean volcados a infraestructura". Al respecto, valoró que desde la Provincia buscan incorporar la eficiencia del sector privado a la administración de los recursos públicos para concretar obras en todo el territorio santafesino.

En el mismo sentido, Puccini negó que el aeropuerto rosarino vaya a ser vendido o entregado a operadores privados, aunque reconoció que las inversiones realizadas, cercanas a los 150 millones de dólares, lo vuelven un objetivo tentador.

"Nosotros estamos alentando el trabajo conjunto público-privado. Primero estamos tratando de trabajar siempre en mayores conectividades, pero también en mejorar los espacios y el uso de suelo", señaló. Para ello, licitarán 11 locales nuevos con el objetivo de convertir a la terminal en una verdadera experiencia comercial para los pasajeros y visitantes.

Alivio para las industrias de Santa Fe

Por último, el ministro expresó su enorme preocupación por el costo de la energía para unas 340 firmas de la provincia consideradas grandes usuarias. El aumento, producto de la falta de gas y el uso de combustibles en la generación eléctrica dispuesta por el Ejecutivo nacional, impactó de lleno en los costos operativos del sector productivo.

Aumento de la luz en Santa Fe

Aumento de la luz en Santa Fe

Puccini ejemplificó que algunas industrias pasaron de abonar cuatro millones a casi 28 millones de pesos en apenas un mes, por fuera de toda previsibilidad. "Nuestra preocupación es cómo poder sortear esta coyuntura de tres o cuatro meses de facturas con estos aumentos para que no le sea una carga tan fuerte a la empresa", explicó. Frente a este duro panorama, Santa Fe lideró un reclamo junto a Córdoba y Entre Ríos para solicitarle a la Secretaría de Energía un esquema de prorrateo o "amesetamiento" de los abonos durante el pico invernal.

Santa Fe EPE Aeropuerto Rosario
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