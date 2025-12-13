Uno Santa Fe | Santa Fe | Justicia Federal

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia Federal ordenó su inmediata aplicación

El juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto que frenaba la aplicación de la normativa sancionada por el Congreso

13 de diciembre 2025 · 18:36hs
Diferentes sectores del ámbito de la discapacidad celebraron el fallo de la Justicia Federal, que ordenó el cumplimiento inmediato de la ley de emergencia en discapacidad. La normativa había sido sancionada por el Congreso, pero el presidente Javier Milei la suspendió al argumentar que la Legislatura no había estipulado el origen de los fondos.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo Adrián González Charvay, zanjó diferencias este mismo viernes y declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la normativa pese a la correspondiente promulgación.

La sentencia del magistrado federal ordena la inmediata aplicación de la ley 27.793 en todo el territorio nacional, que había sido sancionada en septiembre de este año tras repetidos reclamos y amparos judiciales como consecuencia de un recorte en ese área de alto impacto social.

Discapacidad: una ley de aplicación inmediata

La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, celebró el fallo y le reclamó al gobierno nacional el correcto cumplimiento de la normativa.

“Celebramos la sentencia, ya que la ley de emergencia en discapacidad fue votada cuatro veces en el Congreso. Ahora, el juez de Campana dijo que es inconstitucional el decreto que suspende la aplicación de la ley al entender que viola la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", confirmó, y sostuvo que "es fundamental que el Ejecutivo nacional pueda respetar este fallo”.

