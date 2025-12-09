Profunda caída: las ventas minoristas sufrieron un derrumbe en noviembre

Las ventas minorista siguen sin repuntar. Según el informe de Came, seis de los siete rubros medidos registraron bajas interanuales

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas experimentaron una fuerte contracción en noviembre, al registrar una caída de 4,1% en la comparación interanual a precios constantes. Además, el retroceso fue aún más pronunciado si se lo compara con el mes anterior, con una baja desestacionalizada de 9,1% .

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que este resultado refleja una fuerte cautela en el consumo debido, principalmente, a la alta inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

ventas consumo supermercados caída .jpg

A pesar de la contracción de noviembre, el acumulado anual todavía se mantiene en terreno positivo, con un incremento de 3,4% en lo que va de 2025. Sin embargo, la tendencia negativa del penúltimo mes del año encendió las alarmas en el sector.

Ventas en caída: el desempeño por rubros

Seis de los siete rubros relevados por Came mostraron variaciones negativas en la comparación interanual. Los descensos más significativos se concentraron en bienes durables y aquellos considerados "gastos postergables":

Rubro Variación interanual Variación intermensual Perfumería –17% –14,6% Alimentos y bebidas –5,9% –5,9% Indumentaria y textiles –4,3% –8,8% Farmacia +1,8% (el único que subió) –9,1% Calzado y marroquinería –1,7% –12,9% Ferretería, materiales eléctricos –3,2% –13,1%

ventas minoristas caída Came noviembre pymes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/redcame/status/1998022399938187471&partner=&hide_thread=false VENTAS MINORISTAS: CAYERON 4,1% INTERANUAL EN NOVIEMBRE



En la comparación mensual, la variación fue de -9,1%.



Seis de los siete rubros relevados presentaron resultados negativos: Perfumería (-17%); Bazar y decoración (-9,7%); Alimentos y bebidas (-5,9%); Textil e… pic.twitter.com/h2CBhKK2aR — CAME (@redcame) December 8, 2025

El caso de Perfumería fue el más crítico, con una caída de 17,0% interanual, debido a que estos productos son los primeros en ser postergados por las familias. En el caso de Alimentos y Bebidas, la baja del 5,9% interanual se explica por el deterioro del poder adquisitivo y el vuelco del consumidor hacia segundas marcas o productos de menor precio.

Perspectivas y pesimismo empresarial

El movimiento de noviembre agudizó el pesimismo entre los comerciantes: el 37% de los encuestados reportó un deterioro en la situación de su negocio en comparación con el año pasado.

Las expectativas del sector están puestas ahora en el efecto estacional de diciembre para intentar liquidar el stock acumulado y moderar la tendencia negativa. En cuanto a las proyecciones a largo plazo, la mayoría (60,1%) considera que el contexto actual no es favorable para realizar nuevas inversiones.