Uno Santa Fe | El País | ventas

Profunda caída: las ventas minoristas sufrieron un derrumbe en noviembre

Las ventas minorista siguen sin repuntar. Según el informe de Came, seis de los siete rubros medidos registraron bajas interanuales

9 de diciembre 2025 · 09:07hs
Las ventas minoristas registraron otra caída en noviembre

gentileza

Las ventas minoristas registraron otra caída en noviembre

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) argentinas experimentaron una fuerte contracción en noviembre, al registrar una caída de 4,1% en la comparación interanual a precios constantes. Además, el retroceso fue aún más pronunciado si se lo compara con el mes anterior, con una baja desestacionalizada de 9,1%.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) señaló que este resultado refleja una fuerte cautela en el consumo debido, principalmente, a la alta inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

ventas consumo supermercados caída .jpg

A pesar de la contracción de noviembre, el acumulado anual todavía se mantiene en terreno positivo, con un incremento de 3,4% en lo que va de 2025. Sin embargo, la tendencia negativa del penúltimo mes del año encendió las alarmas en el sector.

Ventas en caída: el desempeño por rubros

Seis de los siete rubros relevados por Came mostraron variaciones negativas en la comparación interanual. Los descensos más significativos se concentraron en bienes durables y aquellos considerados "gastos postergables":

Rubro

Variación interanual

Variación intermensual
Perfumería –17% –14,6%
Alimentos y bebidas –5,9% –5,9%
Indumentaria y textiles –4,3% –8,8%
Farmacia +1,8% (el único que subió) –9,1%
Calzado y marroquinería –1,7% –12,9%
Ferretería, materiales eléctricos –3,2% –13,1%
ventas minoristas caída Came noviembre pymes
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/redcame/status/1998022399938187471&partner=&hide_thread=false

El caso de Perfumería fue el más crítico, con una caída de 17,0% interanual, debido a que estos productos son los primeros en ser postergados por las familias. En el caso de Alimentos y Bebidas, la baja del 5,9% interanual se explica por el deterioro del poder adquisitivo y el vuelco del consumidor hacia segundas marcas o productos de menor precio.

Perspectivas y pesimismo empresarial

El movimiento de noviembre agudizó el pesimismo entre los comerciantes: el 37% de los encuestados reportó un deterioro en la situación de su negocio en comparación con el año pasado.

Las expectativas del sector están puestas ahora en el efecto estacional de diciembre para intentar liquidar el stock acumulado y moderar la tendencia negativa. En cuanto a las proyecciones a largo plazo, la mayoría (60,1%) considera que el contexto actual no es favorable para realizar nuevas inversiones.

ventas ventas minoristas pymes noviembre caída Came
Noticias relacionadas
Luis Petri, cuando juró en el Congreso como diputado nacional

Luis Petri oficializó su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación

el 53% de la clase media tuvo que gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

El 53% de la clase media tuvo que gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

Los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca pasaron por Buenos Aires en un vuelo rasante

La tapa del informe de inteligencia de la Side, firmado por el presidente Javier Milei

Javier Milei aprobó la política de inteligencia nacional: los 10 ejes estratégicos de la Side

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"