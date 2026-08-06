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Quini 6 Sorteo Aniversario: pozo estimado de $20.000 millones, con 3 millones de dólares del Siempre Sale

A 38 años de su primer sorteo, el Quini 6 prepara la noche más grande de su historia: un pozo de $20.000 millones entre todas sus modalidades, con un Siempre Sale garantizado de 3 millones de dólares libres de impuestos, pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

6 de agosto 2026 · 11:13hs
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Quini 6 Sorteo Aniversario: pozo estimado de $20.000 millones

Quini 6 Sorteo Aniversario: pozo estimado de $20.000 millones, con 3 millones de dólares del Siempre Sale

A 38 años de su primer sorteo, el Quini 6 prepara la noche más grande de su historia: un pozo de $20.000 millones entre todas sus modalidades, con un Siempre Sale garantizado de 3 millones de dólares libres de impuestos, pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto.

LEER MÁS: Quini 6: un solo apostador se quedó con el pozo millonario del Siempre Sale

Con los pozos vacantes en todas las modalidades que dejo el sorteo de anoche, el domingo será verdaderamente histórico. Estos son los premios en juego:

Tradicional – Primer Sorteo: $6.900 millones

La Segunda: $4.200 millones

Revancha: $2.400 millones

Siempre Sale: U$$3 millones de dólares libres de impuestos (pagados al tipo de cambio vendedor del BNA al cierre del viernes 7 de agosto)

Pozo Extra: $200 millones

De festejos

El 9 de agosto es una fecha marcada en el calendario del juego argentino: ese día el Quini 6 cumple 38 años desde su primer sorteo (7 de agosto de 1988) y pone en juego el pozo más grande que se recuerde.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, remarcó que la elección de "3 millones de dólares" como forma de comunicar el premio no es casual: "es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego. Es tanto el dinero que ponemos a sortear semana tras semana que resulta necesario encontrar una referencia que ayude a dimensionarlo".

El pozo se paga en pesos argentinos, calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del 7 de agosto, último día hábil antes del sorteo. Di Lena fue claro: "el ganador del Siempre Sale cobra con las deducciones impositivas ya resueltas, y puede salir a comprar la totalidad de esos dólares al tipo de cambio vigente, sin restricciones, apenas retira su premio".

Producto federal, campaña nacional

"Estamos muy contentos con la repercusión de la campaña, tanto en la gente y los apostadores como en las agencias de todo el país que aprovechan estas instancias para reactivar la actividad e impulsar las ventas. Ser los responsables comerciales del Quini 6 nos desafía todo el tiempo, dado que se trata de una marca de mucha penetración social, arraigada en la cultura de las familias argentinas, y ese lugar hay que valorarlo y reconocerlo" — declaró Di Lena.

Con ventas semanales del orden de los 2,7 millones de tickets, el sorteo del próximo domingo también promete superar todas las expectativas.

Con un pozo nunca visto y la garantía del Siempre Sale, que asegura uno o varios ganadores, la expectativa es total.

¿Y vos? ¿Ya pasaste por tu agencia amiga a jugar un Quini 6?

Jugar de manera responsable. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bases y condiciones en www.loteriasantafe.gov.ar

Quini 6 sorteo aniversario Pozo
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