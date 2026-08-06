Pasada las 10.30 el temporal de lluvia comenzó en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes por tormentas y vientos fuertes.

Se hizo de noche en la ciudad y llegaron las tormentas anunciadas: lluvia torrencial, granizo y actividad eléctrica

Se hizo de noche en la ciudad y llegaron las tormentas anunciadas: lluvia torrencial, granizo y actividad eléctrica

La intensa nubosidad transformó la mañana en una escena casi nocturna en la ciudad de Santa Fe y, minutos después, comenzaron a registrarse las tormentas que habían sido anticipadas por los pronósticos meteorológicos.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este jueves las alertas por tormentas fuertes y vientos intensos para el centro de la provincia, manteniendo bajo advertencia a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay durante gran parte de la jornada.

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Según informó el organismo nacional, la región permanecerá afectada por fenómenos meteorológicos de variada intensidad, con probabilidad de lluvias abundantes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe

El SMN indicó que las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Además, el organismo precisó que se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, aunque esos registros podrían ser superiores de manera puntual en algunos sectores.

Alerta naranja: tormentas severas y lluvias más intensas

Para las zonas comprendidas bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la probabilidad de tormentas aisladas fuertes o severas, capaces de generar fenómenos de mayor intensidad.

En estas áreas se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y una marcada actividad eléctrica. El volumen de precipitaciones acumuladas durante todo el período bajo alerta oscilaría entre 50 y 80 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan ser superados en forma localizada.

Alerta por vientos con ráfagas intensas

Además del riesgo por tormentas, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por vientos. El organismo anticipó que soplarán vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, especialmente durante el ingreso del frente frío sobre la región.

Cuándo mejora el tiempo en Santa Fe

El Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la FICH-UNL explicó que la inestabilidad responde al avance de un frente frío de rápido desplazamiento, el cual interactúa con un frente cálido ubicado sobre el norte del Litoral. Esta combinación favorece el ingreso de humedad y el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Los especialistas anticiparon que las condiciones comenzarán a mejorar durante la madrugada del viernes, dando paso a un fin de semana con tiempo estable, aunque con un marcado descenso de las temperaturas.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado a algo nublado, con condiciones en mejora, una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°, además de vientos moderados a leves del sudoeste rotando al noroeste.

El sábado continuará con cielo algo nublado a despejado, tiempo estable y temperaturas con escasas variaciones, con una mínima de 7° y una máxima de 14°. Los vientos serán leves del noroeste y luego rotarán al sudoeste.

Finalmente, el domingo se presentará con cielo mayormente soleado, condiciones estables y ambiente frío. Se prevé una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°, con vientos leves del sudoeste rotando al sudeste.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar las precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de gran intensidad.

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