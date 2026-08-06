El primer equipo que dispuso el técnico de Colón Iván Delfino

En su primer trabajo táctico, el flamante entrenador puso en cancha una formación con novedades importantes

Iván Delfino dispuso de una primera formación pensando en el partido ante San Telmo.

En la práctica del miércoles que se desarrolló en el predio 4 de junio , el técnico de Colón Iván Delfino comenzó a probar variantes pensando en el compromiso del domingo ante San Telmo.

Así las cosas, el DT dispuso de un ensayo futbolístico, haciendo hincapié en cuestiones tácticas y allí puso en cancha una primera formación, que tuvo novedades importantes.

En relación al equipo que arrancó el partido con Acasuso, Delfino mantuvo el bloque defensivo, ratificando a Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet, con Matías Budiño en el arco.

Por su parte, los cambios se dieron en la zona media, con el ingreso de Agustín Toledo en lugar de Matías Muñoz, en tanto que Leandro Allende reemplazó a Conrado Ibarra, para jugar como carrilero por izquierda.

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Y respecto al esquema táctico, el mismo fue un 4-4-2, con Ignacio Lago más adelantado, jugando como delantero para acompañar a Leandro Garate.

La formación que puso en cancha fue la siguiente: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Federico Lértora, Leandro Allende; Ignacio Lago y Leandro Garate.

No obstante, se trata de una primera prueba y faltan varios entrenamientos para terminar de definir el equipo que jugará el domingo desde las 15.30 ante San Telmo.