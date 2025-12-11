Uno Santa Fe | El País | Indec

El Indec difunde hoy el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre

Indec publica hoy el dato de inflación correspondiente a noviembre, que será analizado con lupa por el Gobierno y el mercado. Se estima que sea mayor a 2%

11 de diciembre 2025 · 08:58hs
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá este jueves el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre. El Indec dará a conocer esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, aproximadamente a las 16.

El IPC de noviembre habría quedado entre 2,3% y 2,5%

Las principales consultoras privadas, junto al REM del Banco Central, sitúan al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes del año entre 2,3% y 2,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado a 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó a 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.

En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones de 5,8% y 18,7% respectivamente”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es de 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.

Desde Libertad y Progreso explicaron que “estas décimas por encima del 2% que se ven desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”.

El anticipo al dato nacional

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de noviembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,4% del alza del Nivel General.

A qué hora difunde el Indec el dato de inflación

El organismo que dirige Marco Lavagna dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al décimo primer mes del 2025 hoy jueves 11 de diciembre, a las 16.

Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.

