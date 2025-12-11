Colón tomó una decisión drástica con Guillermo Ortiz y abre la puerta a más salidas

Los dirigentes de Colón llegaron a un acuerdo con Guillermo Ortiz, quien era uno de los referentes y mejores pagos del plantel.

Colón atraviesa días de fuerte reestructuración deportiva y administrativa, y una de las primeras determinaciones de peso se dio este miércoles, cuando el defensor Guillermo Ortiz se despidió del plantel tras recibir una licencia especial.

El club resolvió que el zaguero, en su segundo ciclo en Santa Fe, ya no vuelva a entrenarse, a la espera de que finalice su contrato, lo que lo dejará en condición de jugador libre. La salida se explica también porque su vínculo con Godoy Cruz —club dueño de su pase— llegó a su fin, lo que facilita su desvinculación definitiva.

Ortiz, de 31 años, fue uno de los futbolistas más utilizados durante la campaña en la Primera Nacional: disputó 26 partidos (2175 minutos) en el torneo, además de sumar otros 90 minutos en la eliminación por Copa Argentina ante San Martín de Tucumán. Sin embargo, la profunda reconfiguración que proyecta la nueva dirigencia sabalera, sumada a la situación contractual del plantel, aceleraron su salida.

Más salidas en el plantel de Colón

Y no sería el único. Tanto Emmanuel Gigliotti como Christian Bernardi podrían seguir el mismo camino en las próximas horas. Ambos atraviesan un escenario idéntico: cuentan con contratos vigentes, pero su continuidad está atada a la necesidad del club de reducir costos, ordenar el plantel y resolver la delicada situación económica.

Mientras tanto, la dirigencia encabezada por José Alonso trabaja contrarreloj en dos frentes clave: levantar la inhibición de FIFA derivada de la deuda con el paraguayo Alberto Espínola y, en paralelo, saldar la parte más importante de los contratos adeudados al plantel, que arrastra pagos sin acreditarse desde agosto. El objetivo es despejar el panorama administrativo para avanzar con el armado del nuevo equipo y habilitar los refuerzos que pretenden incorporar.

La salida de Ortiz marca el inicio formal de una etapa de depuración profunda en Colón. El Sabalero apuesta a una refundación futbolística y deberá tomar en los próximos días decisiones que impactarán de lleno en la conformación del plantel que encarará un 2026 decisivo.