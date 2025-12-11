Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

Colón visitará este jueves desde las 21.30 a Jujuy Básquet, en el estadio Federación, por la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Colón afrontará este jueves una nueva escala en su camino por la Conferencia Norte de la Liga Argentina, cuando desde las 21.30 visite a Jujuy Básquet en el Estadio Federación. El encuentro, correspondiente a la novena fecha, será dirigido por Sebastián Vasallo y Alejandro Costa, con Román Guantay como comisionado técnico.

El Sabalero buscará sumar fuera de casa en una parada siempre compleja, mientras que el elenco jujeño intentará clausurar el calendario local del 2025 con una alegría ante su gente.

El rival: Jujuy llega fortalecido tras cerrar su gira con victoria

Jujuy Básquet arriba al cruce en un momento de crecimiento. Los “Cóndores” vienen de derrotar a Bochas Sport en Colonia Caroya, resultado que permitió cerrar con buenas sensaciones una exigente gira por Córdoba.

Para Ramiro Stehli, escolta del conjunto norteño, el triunfo fue un empujón necesario: “El último partido ayudó a levantar lo que fue la gira. Ganar nos dio confianza y estamos ansiosos de volver a sumar, sobre todo en casa”, aseguró.

El jugador también analizó el rendimiento fluctuante del equipo durante los encuentros, un aspecto clave para Jujuy en este tramo de la competencia: “Es algo que estamos mejorando. Esta liga es así: muchos partidos seguidos, rivales que estudian todo. Poco a poco vamos resolviendo situaciones más rápido y siendo más fuertes en defensa, eso es lo positivo”, subrayó.

Stehli, oriundo de El Talar, destacó además la mejora general del grupo durante el recorrido fuera de casa: “Fue una gira complicada, pero terminamos con saldo positivo. Partido a partido corregimos errores y el equipo se fue desenvolviendo bien”.

El empuje del público, un factor que Jujuy quiere aprovechar ante Colón

El regreso a casa siempre es un punto alto para el conjunto jujeño. Stehli se detuvo especialmente en la fuerza que transmite la afición en el Estadio Federación, donde el público ha mostrado un respaldo considerable en las últimas presentaciones.

“La gente nos sorprendió para bien. El empuje se nota, es un jugador número seis. Contra Huracán íbamos abajo y lo dimos vuelta en gran parte por ese aliento. Queremos regalarles otra victoria”, expresó el escolta de 23 años.

Colón, en un examen exigente fuera de Santa Fe

Para el Sabalero, la visita a Jujuy representa una oportunidad para consolidar su identidad como visitante y sumar un punto de inflexión en el tramo final del año. El equipo santafesino buscará sostener la intensidad, corregir baches defensivos y mejorar su producción ofensiva para competir ante un rival que llega en alza y se hace fuerte en su estadio.

Con dos realidades diferentes pero la misma necesidad de afirmarse en la tabla, Jujuy Básquet y Colón prometen un duelo atractivo en el cierre deportivo del 2025. El atardecer del año encuentra a ambos con margen para crecer, pero con una urgencia compartida: ganar para consolidar el rumbo en una Liga Argentina cada vez más pareja y exigente.