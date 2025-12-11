Canticuénticos y La Delio Valdez lanzan una nueva versión de la "Cumbia del Monstruo" y unen generaciones

La banda santafesina Canticuénticos presentó una nueva versión de su clásico. El relanzamiento combina música infantil con cumbia orquestal y promete conquistar a públicos de todas las edades.

Canticuénticos y la La Delio Valdez acaban de grabar una versión inédita de “Cumbia del Monstruo”

La banda santafesina Canticuénticos presentó una versión renovada de su clásico infantil “Cumbia del Monstruo” , esta vez junto a La Delio Valdez , una de las orquestas de cumbia más influyentes del país. La colaboración potencia el espíritu original del tema y propone un cruce artístico que conecta públicos, géneros y generaciones.

La canción, producida por Popi Spatocco , mantiene la esencia lúdica del clásico, pero incorpora la potencia orquestal y la energía característica de La Delio Valdez , generando una versión expansiva , pensada para cautivar tanto a las infancias como a los adultos.

Ruth Hillar, autora del tema e integrante de Canticuénticos, contó que la elección del grupo invitado fue inmediata. “Cuando pensamos en hacer una versión de la Cumbia del Monstruo, la idea fue invitar a La Delio Valdez. Y cuando ellos propusieron que Popi Spatocco estuviera en la producción, supimos que se venía algo increíble”, destacó.

El proyecto demandó varios meses de trabajo a distancia y concluyó en una jornada en la que ambas agrupaciones grabaron audio y videoclip. “El Monstruo no podría estar más contento y agradecido”, celebró Hillar.

Desde La Delio Valdez, Xime Gallina remarcó la emoción del encuentro artístico: “Estamos súper contentos con la invitación de Canticuénticos. Conocimos esta canción siendo docentes de música, es un clásico en los jardines. Fue hermoso grabar juntos y divertidísimo hacer el video. Ojalá las familias lo disfruten tanto como nosotros”.

Este lanzamiento inaugura una serie de colaboraciones en las que artistas invitados reinterpretarán canciones emblemáticas de Canticuénticos, con el objetivo de tender puentes entre la música infantil y la música popular argentina.

La “Cumbia del Monstruo”, que ya supera las 300 millones de visualizaciones en YouTube, suma ahora una nueva versión que promete convertirse en otro éxito.

La renovada Cumbia del Monstruo (Canti Duéticos) está disponible desde el 10 de diciembre en todas las plataformas digitales, acompañada por su videoclip oficial.