Uno Santa Fe | El País | reforma laboral

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno nacional impulsa para 2026

Con el envión de las elecciones, Milei se prepara para avanzar con la reforma laboral. Los posibles cambios, uno por uno

27 de octubre 2025 · 14:28hs
Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno nacional impulsa para 2026

El gobierno nacional comenzó a delinear una reforma laboral integral que presentará en diciembre y que se debatirá durante 2026. La iniciativa forma parte del paquete de reformas “de segunda generación”, junto con la tributaria y la previsional, y busca modernizar el mercado laboral argentino, donde el trabajo informal alcanza el 43,2%.

Según lo acordado en el Consejo de Mayo, el Ejecutivo presentará un borrador el 15 de diciembre, con participación de empresarios y sindicatos. El secretario de Trabajo de La Libertad Avanza, Julio Cordero, explicó que el objetivo es “actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad” y generar consensos antes del envío del texto final al Congreso.

Qué dice la reforma laboral

Entre los principales puntos que se evalúan figuran:

Convenios por empresa, con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.

Incrementos salariales dinámicos, vinculados al desempeño o mérito individual.

Extensión del período de prueba, de tres a seis meses (y hasta 12 en pymes).

Digitalización de registros laborales y simplificación de trámites.

• Creación de un banco de horas, para reorganizar la jornada según la demanda.

Fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización tradicional.

Además, el DNU 70/2023, vigente en parte, ya introdujo medidas como el blanqueo laboral y la figura del trabajador independiente con colaboradores, pensada para pequeños emprendimientos.

Debate entre empresarios y sindicatos

El ministro Federico Sturzenegger afirmó que la reforma buscará “incentivar la contratación formal” y que la baja de impuestos al trabajo será gradual, “a medida que se reduzca el gasto del Estado”.

Desde el sector industrial, el titular de la UIA, Martín Rapallini, aseguró que “actualizar la normativa es clave para mejorar la competitividad”. En cambio, la CGT advirtió que se opondrá a cualquier intento de “quitar derechos”, y reclamó que “la formalización no puede basarse en la precarización”.

Riesgos del trabajo y juicios laborales

Uno de los temas más sensibles será la reforma de la ley de riesgos del trabajo. Cada año se inician más de 120.000 juicios vinculados a accidentes o enfermedades laborales. Los empresarios reclaman mayor previsibilidad y menos sobrecostos, mientras que especialistas proponen fortalecer las comisiones médicas y unificar criterios de evaluación.

Próximos pasos

El borrador oficial se presentará a mediados de diciembre y buscará apoyo político y sindical durante 2026. En la Casa Rosada confían en que la reforma pueda equilibrar productividad y derechos laborales, aunque admiten que el desafío será grande. “Hace 50 años que estamos en este sistema, pero creemos que se puede cambiar”, dijo Sturzenegger.

Qué propone el sistema de salarios dinámicos

El modelo que impulsa el gobierno —apoyado por legisladores del PRO y la UCR— busca reducir los pisos salariales por convenio y permitir que cada empresa negocie directamente con su representación sindical interna. De esa manera, los valores fijados colectivamente dejarían de ser mínimos garantizados y pasarían a funcionar como techos de referencia, alterando uno de los principios tradicionales del derecho laboral argentino.

El plan también prevé eliminar la indexación automática por inflación, reemplazándola por actualizaciones ligadas a la productividad y a la capacidad económica de cada sector.

reforma laboral 2026 gobierno nacional
Noticias relacionadas
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

milei convoco a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

Milei convocó a legisladores y gobernadores de otros partidos para acordar las reformas

Milei durante su llegada a Rosario.

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza y hay optimismo en el gobierno

cuanto esta el dolar cripto, el unico que opera el domingo

Cuánto está el "dólar cripto", el único que opera el domingo

Lo último

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Último Momento
Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Ovación
¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"