Uno Santa Fe | El País | reforma laboral

Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Es el punto más cuestionado del proyecto que busca “modernizar” la legislación en la materia

17 de febrero 2026 · 14:12hs
Reforma laboral: qué dice el artículo 44 y cómo afecta a las licencias por enfermedad

Los empleados que se enfermen o sufran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarán el 50 por ciento de sus haberes si no se modifica el artículo 44 de la reforma laboral aprobado por el Senado.

Uno de los puntos más cuestionados que no se contempló fueron las enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser más extensas.

Es por eso que el Gobierno busca aplicar una modificación en la reglamentación para mantener la licencia con goce de sueldo, aunque para eso caso deberá existir una “corroboración concreta y fehaciente”, según señaló la senadora oficialista Patricia Bullrich.

Qué dice el artículo 44

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fija que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señala que se pagará el 50 por ciento de su sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se eleva al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifieste una vez transcurridos los dos (2) años.

Qué pasará con los certificados médicos

Los trabajadores deberán presentar certificados emitidos por un médico que estén “firmados digitalmente” y que incluyan "diagnóstico, tratamiento y días de reposo", aunque el empleador mantendrá el derecho a enviar uno propio y, en caso de discrepancia, pedir una junta médica a instituciones reconocidas.

reforma laboral artículos enfermedades
Noticias relacionadas
La senadora nacional se refirió al proyecto de reforma laboral.

Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

la cgt se reune para evaluar un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT se reúne para evaluar un paro nacional contra la reforma laboral

reforma laboral: que pasara con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe  

Cómo votaron la reforma laboral los senadores que representan a Santa Fe

Lo último

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Último Momento
Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus