Bullrich adelantó que modificarán el artículo de licencias por enfermedad de la reforma laboral

La senadora nacional admitió que el oficialismo impulsará en ese artículo que el pago del 100% del sueldo se exclusivamente para “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”.

16 de febrero 2026 · 09:03hs
La senadora nacional se refirió al proyecto de reforma laboral.

La senadora nacional se refirió al proyecto de reforma laboral.

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que el oficialismo aceptará modificaciones en la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral que ya tiene la media sanción del Senado. Explicó que se impulsarán modificaciones para que los trabajadores en los casos de enfermedades de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

La legisladora explicó que la excepción de pago al 100% aplicará exclusivamente para "enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables", siempre y cuando exista una "corroboración concreta y fehaciente" del cuadro médico.

El polémico punto, introducido a último momento y que pone en duda el acompañamiento de algunos bloques aliados, forzó al oficialismo a recalcular su estrategia

Bullrich adelantó que ya están "trabajando" para incorporar este cambio durante el inminente debate en la Cámara baja, buscando la ingeniería legislativa necesaria para sortear un eventual retorno del proyecto al Senado, lo que demoraría la promulgación que busca la Casa Rosada.

La media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.

“Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones al canal de noticias TN.

“Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con la mesa política y con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, sostuvo sobre los cambios.

De todas formas, remarcó: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. En ese sentido, aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más presentados: “Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.

“Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad”, enfatizó la senadora.

