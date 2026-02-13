El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Alberto Acosta, ídolo de San Lorenzo y surgido en Unión, habló en la previa del choque de este viernes en Santa Fe.

En la antesala del duelo entre Unión y San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, la palabra de Alberto Federico Acosta adquiere un peso especial. El Beto, que dio sus primeros pasos en Unión y alcanzó la idolatría en San Lorenzo de Almagro, dialogó con Dial Deportivo (FM 106.3) y dejó sensaciones cargadas de pertenencia y nostalgia.

El partido de este viernes no es uno más para él. Es el cruce entre los dos clubes que marcaron su carrera y su historia personal.

“Unión te marca para siempre”

Acosta nunca escondió su vínculo con el Tatengue. En cada visita al 15 de Abril revive los primeros sueños, los goles iniciales y el salto al profesionalismo.

Adiós.jpg Alberto Federico Acosta es un símbolo de San Lorenzo, donde llegó desde Unión.

“Unión es mi casa. Ahí aprendí todo. Cada vez que voy al estadio siento algo distinto”, confesó el Beto, que siempre mantuvo un discurso equilibrado cuando le toca hablar de ambos equipos.

El delantero recordó que el club santafesino “te exige carácter” y que el ambiente en el 15 de Abril suele ser determinante. “La gente empuja mucho. Cuando Unión se hace fuerte de local, es difícil para cualquiera”, remarcó.

San Lorenzo y la etapa dorada

Si en Santa Fe nació futbolísticamente, en Boedo explotó. Con San Lorenzo fue campeón y se transformó en ídolo indiscutido. Su nombre quedó ligado a una etapa gloriosa del club azulgrana y a goles decisivos en momentos clave.

Para Acosta, el presente del Ciclón exige personalidad. “San Lorenzo tiene que ser protagonista siempre. Es un club grande y la historia te obliga”, sostuvo, dejando en claro que el ADN competitivo no se negocia.

Un partido con carga emocional

El cruce entre Unión y San Lorenzo tendrá, para él, un condimento distinto. No eligió favoritismos ni pronósticos tajantes, pero sí dejó en claro que espera un encuentro intenso.

“Va a ser un partido duro, con mucha fricción y mucha gente acompañando. Estos partidos se juegan también con el corazón”, afirmó.

El Beto sabe que cada vez que se enfrentan sus dos amores futbolísticos, inevitablemente le preguntan por quién hincha. Y su respuesta suele ser diplomática: agradecimiento a Unión por formarlo y devoción por San Lorenzo por hacerlo ídolo.

Este viernes, el 15 de Abril será escenario de ese cruce de historias. Y aunque ya no esté dentro de la cancha, la figura de Alberto Federico Acosta seguirá presente en la memoria de ambas tribunas.