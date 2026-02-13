Uno Santa Fe | Unión | Unión

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Alberto Acosta, ídolo de San Lorenzo y surgido en Unión, habló en la previa del choque de este viernes en Santa Fe.

Ovación

Por Ovación

13 de febrero 2026 · 12:38hs
El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

En la antesala del duelo entre Unión y San Lorenzo en el estadio 15 de Abril, la palabra de Alberto Federico Acosta adquiere un peso especial. El Beto, que dio sus primeros pasos en Unión y alcanzó la idolatría en San Lorenzo de Almagro, dialogó con Dial Deportivo (FM 106.3) y dejó sensaciones cargadas de pertenencia y nostalgia.

LEER MÁS: Un obligado Unión necesita reaccionar ante un herido San Lorenzo

El partido de este viernes no es uno más para él. Es el cruce entre los dos clubes que marcaron su carrera y su historia personal.

“Unión te marca para siempre”

Acosta nunca escondió su vínculo con el Tatengue. En cada visita al 15 de Abril revive los primeros sueños, los goles iniciales y el salto al profesionalismo.

Adiós.jpg
Alberto Federico Acosta es un s&iacute;mbolo de San Lorenzo, donde lleg&oacute; desde Uni&oacute;n.

Alberto Federico Acosta es un símbolo de San Lorenzo, donde llegó desde Unión.

“Unión es mi casa. Ahí aprendí todo. Cada vez que voy al estadio siento algo distinto”, confesó el Beto, que siempre mantuvo un discurso equilibrado cuando le toca hablar de ambos equipos.

El delantero recordó que el club santafesino “te exige carácter” y que el ambiente en el 15 de Abril suele ser determinante. “La gente empuja mucho. Cuando Unión se hace fuerte de local, es difícil para cualquiera”, remarcó.

San Lorenzo y la etapa dorada

Si en Santa Fe nació futbolísticamente, en Boedo explotó. Con San Lorenzo fue campeón y se transformó en ídolo indiscutido. Su nombre quedó ligado a una etapa gloriosa del club azulgrana y a goles decisivos en momentos clave.

Para Acosta, el presente del Ciclón exige personalidad. “San Lorenzo tiene que ser protagonista siempre. Es un club grande y la historia te obliga”, sostuvo, dejando en claro que el ADN competitivo no se negocia.

Un partido con carga emocional

El cruce entre Unión y San Lorenzo tendrá, para él, un condimento distinto. No eligió favoritismos ni pronósticos tajantes, pero sí dejó en claro que espera un encuentro intenso.

“Va a ser un partido duro, con mucha fricción y mucha gente acompañando. Estos partidos se juegan también con el corazón”, afirmó.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

El Beto sabe que cada vez que se enfrentan sus dos amores futbolísticos, inevitablemente le preguntan por quién hincha. Y su respuesta suele ser diplomática: agradecimiento a Unión por formarlo y devoción por San Lorenzo por hacerlo ídolo.

Este viernes, el 15 de Abril será escenario de ese cruce de historias. Y aunque ya no esté dentro de la cancha, la figura de Alberto Federico Acosta seguirá presente en la memoria de ambas tribunas.

Unión San Lorenzo Acosta
Noticias relacionadas
un obligado union necesita reaccionar ante un herido san lorenzo

Un obligado Unión necesita reaccionar ante un herido San Lorenzo

union suma una baja sensible antes de la gira por cordoba en la liga nacional

Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

madelon define el equipo y apuesta a la competencia interna ante san lorenzo

Madelón define el equipo y apuesta a la competencia interna ante San Lorenzo

san lorenzo, entre la obligacion y las dudas antes de visitar a union

San Lorenzo, entre la obligación y las dudas antes de visitar a Unión

Lo último

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Último Momento
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Se viene un viernes lleno de actividad para los argentinos en el Argentina Open

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Ezequiel Medrán, el que más condicionado arranca en el nuevo Colón

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Capibaras XV se presentó en sociedad en Entre Ríos

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Deportivo Madryn pone la mira de lleno en su visita a Colón

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus