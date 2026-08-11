Ravier protagonizó un tenso cruce y defendió el plan de estabilización del Gobierno para ayudar a las familias endeudadas

El vocero presidencial sostuvo que la estrategia oficial para enfrentar el aumento de la morosidad consiste en bajar la inflación y sostener el equilibrio fiscal. También afirmó que bancos y deudores negocian refinanciaciones, respaldó la continuidad de Federico Sturzenegger y se refirió al futuro de las rutas nacionales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, protagonizó este martes un tenso intercambio con un periodista durante su habitual conferencia de prensa al ser consultado por las dificultades que atraviesan numerosas familias para afrontar sus deudas.

Ante el planteo, el funcionario aseguró que el Gobierno de Javier Milei trabaja sobre el problema a través del denominado plan de estabilización económica , basado en la reducción de la inflación y el sostenimiento del equilibrio fiscal.

Ravier sostuvo que la administración nacional no contempla implementar un programa de asistencia directa para las personas que se encuentran en mora y defendió, en cambio, una salida basada en mecanismos de mercado.

“Somos sensibles a este problema pero somos un gobierno liberal y creemos en las soluciones del mercado”, afirmó.

Según explicó, una de las alternativas que ya se encuentran en marcha son las conversaciones entre entidades bancarias y deudores para refinanciar obligaciones, extender los plazos de pago y reducir las tasas de interés.

El vocero planteó que la mejora de las condiciones económicas permitiría atacar las causas que llevaron al incremento de los niveles de morosidad.

“Muchísimos argentinos no quieren volver a una inflación de más de 200%”, sostuvo Ravier, al defender la estrategia económica de la gestión.

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La apuesta oficial: bajar la inflación

Frente a los cuestionamientos por el impacto del endeudamiento sobre los hogares, el funcionario insistió en que la principal herramienta del Gobierno es la estabilización de la economía.

En ese sentido, señaló que el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de los precios son considerados por la administración nacional como condiciones necesarias para recuperar el acceso al crédito y mejorar la capacidad de pago de las familias.

Ravier también afirmó que, según los últimos datos analizados por el Ejecutivo, la mora habría comenzado a estabilizarse, aunque reconoció que el problema continúa generando dificultades para numerosos hogares.

La postura oficial implica que el Estado no intervendrá mediante un esquema de subsidios o asistencia específica para cancelar las deudas, sino que apuesta a que la normalización de la economía y los acuerdos entre bancos y clientes permitan reducir progresivamente los incumplimientos.

Respaldo a Federico Sturzenegger

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la situación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Luego de algunos reveses legislativos y de las dificultades que enfrentaron distintas iniciativas impulsadas desde su cartera, Ravier fue consultado sobre la continuidad del funcionario.

El vocero presidencial ratificó que Sturzenegger continuará formando parte del Gobierno y aseguró que mantiene el respaldo del presidente Javier Milei.

Además, destacó su participación en el proceso de desregulación y transformación del Estado y lo definió como una figura clave de la gestión.

De esta manera, el Ejecutivo buscó despejar las versiones sobre una eventual salida del ministro y ratificó la continuidad de su agenda de reformas.

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El Gobierno habló sobre las rutas nacionales

La conferencia también incluyó preguntas vinculadas con las rutas nacionales y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Ravier sostuvo que el Gobierno nacional cumple con la legislación vigente y explicó que la administración de Milei busca avanzar hacia un esquema que contemple una mayor participación del sector privado en la inversión y el mantenimiento de las rutas.

En ese marco, señaló que ya fueron licitados alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales consideradas estratégicas, principalmente por el volumen de tránsito que concentran.

El funcionario también confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con distintas provincias para analizar la posibilidad de transferir la administración de determinadas rutas nacionales.

La discusión se enmarca en la política del Gobierno nacional de reducir su participación directa en distintas áreas de infraestructura y avanzar hacia modelos de gestión con participación privada o provincial.

Así, durante la conferencia, Ravier defendió el rumbo económico del Gobierno frente a las críticas por el endeudamiento de las familias, ratificó la continuidad de Sturzenegger y anticipó cambios en el esquema de administración de las rutas nacionales.