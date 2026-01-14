Impactante operativo policial a contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

En un operativo coordinado por el 911, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I "encapsularon" una ambulancia proveniente de San Javier. El despliegue permitió atravesar la ciudad en tiempo récord para que la paciente fuera asistida en el Hospital Cullen.

Impactante operativo policial contrarreloj y a más de 100 Km/h: escoltaron una ambulancia con una embarazada

Las calles de la capital santafesina fueron testigo de un vertiginoso operativo de seguridad y salud este martes por la tarde. La Brigada Motorizada de la Unidad Regional I (URI) desplegó un cordón sanitario de emergencia para escoltar a una unidad sanitaria que trasladaba a una mujer con un embarazo de alto riesgo.

operativo de la Brigada Motorizada

Alerta al 911 y operativo

El procedimiento se activó tras una alerta al 911 que informaba sobre el ingreso a la ciudad de una ambulancia proveniente de San Javier. Ante la complejidad del cuadro médico, se decidió implementar un operativo de "encapsulamiento" que tomó contacto con el vehículo sanitario en la bajada del Puente Oroño

El operativo de emergencia para escoltar a la ambulancia siguió a más de 100 Km/h por avenida Alem y luego 27 de Febrero, para llegar al hospital Cullen por calle Lisandro de La Torre.

A partir de allí, los móviles policiales abrieron paso entre el intenso tránsito, garantizando una circulación fluida y segura. Gracias a la celeridad del personal, la paciente fue ingresada con éxito en el Hospital José María Cullen, donde ya se encontraba un equipo médico aguardando su arribo.