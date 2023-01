Ariel, Agustín, la Tora Lucila y Daniela son los nuevos nominados de Gran Hermano

El próximo jugador que abandone la casa se descubrirá el domingo 29 de enero en la gala de eliminación, a las 22.15 por la pantalla de Telefe.

Cómo votaron los jugadores

JULIETA (Nominación espontánea)

3 para Agustín y 2 para Ariel. “La vengo a hacer por estrategia, cubrirnos las espaldas entre las chicas. Los chicos se van a avivar de que dentro de nosotras no salieron votos y van a necesitar la espontánea”, explicó Julieta.

“Me molesta cómo es que quiere que todos le tengamos miedo o respeto con su papel de estratega, yo no le creo nada”, disparó Disney contra Agustín.

“Es como que lo veo buen tipo pero al mismo tiempo fingiendo, haciendo un personaje. Todo el tiempo pide perdón, medio tibio. Es un juego, bancatela”, argumentó Julieta su nominación a Ariel.

CAMILA

2 para Lucila y 1 para Nacho. “Siento que es muy mala conmigo y que cuando puede está hablando mal de vos, le tira mala leche a todo el mundo”, disparó la pianista contra la Tora.

“Siento que es un buen pibe, pero es por temas de afinidad. Es con quien menos pude hablar”, indicó Camila sobre Juan Ignacio.

WALTER

2 para Ariel y 1 para Lucila. “Es con quien menos afinidad tengo a pesar de que la cosa está mejor”, indicó Alfa sobre el parrillero.

“No por afinidad, sino por cómo se desarrolla el juego. Veo algunas cosas que están pasando, y viendo quiénes son los líderes hoy, es una jugada medio estratégica. No tengo nada en contra de ella, es mover fichas de ajedrez”, argumentó Walter su voto a la Tora.

“Creo que va a ir a placa Agustín, y poniendo a Lucila, vamos a ver qué hacen Marcos y Romina para sacar a alguien de placa”, concluyó el jugador.

LUCILA

2 para Camila y 1 para Ariel. “Es más por afinidades y hay gente que no quiero tocar hasta lo último”, comenzó la Tora en el confesionario.

“No coincido en su juego ni en nada de ella”, indicó la oriunda de Berazategui sobre Camila.

“El segundo es para Ariel, por una cuestión de que llegue a pisar la placa, porque afinidad en realidad tengo con él”, concluyó Lucila.

ARIEL

2 para Walter y 1 para Julieta. “Quiero expandir y que haya una placa más grande y consistente. También para que mañana sea jugoso en términos de salvataje”, consignó el parrillero.

“¿Qué querés que te diga? Vos lo ves. Calculo que vos tenés más información que yo…”, le dijo Ariel a Gran Hermano cuando este le preguntó sobre si las cosas con Alfa volvieron a estar mal.

AGUSTÍN

2 para Daniela y 1 para Julieta. “Son dos semanas en las que quiero poner a prueba y ver qué pasa con la fulminante, la espontánea, ver cómo nominan. Voy a esperar a la próxima semana para hacer nominaciones agudas y estrategias detalladas”, explicó Frodo.

“Me llevo bien con las dos y creo que les va a ir bien a cualquiera si alguna queda en placa”, concluyó el platense.

ROMINA

2 para Nacho y 1 para Agustín “Tengo cariño por él, como digo siempre, pero acá en la casa me genera dudas y voto por afinidad”, indicó la exdiputada.

“Por suerte hay una mejor convivencia, pero es por la afinidad y que tengo más afecto con otras personas”, indicó Romina sobre su voto a Agustín.

MARCOS

2 para Lucila y 1 para Ariel. “No tengo tanta relación con ella como con otros”, explicó el primo sobre su nominación a la Tora.

“Tampoco tengo tanta relación con él como con otros compañeros”, finalizó el salteño al votar a Ariel.

DANIELA

2 para Agustín y 1 para Ariel. “Porque tiene actitudes raras conmigo. No sé diferenciar si es por juego o porque su personalidad es de esa manera”, comenzó Pestañela contra Frodo.

“El viernes, cuando estábamos bailando, me miraba, me cantaba y me hacía así (mordiéndose los labios)”, indicó Daniela al ser consultada por las actitudes del platense.

“En el día me molesta con el tema de Thiago, me quiere dar su remera y encima le puso su perfume. Puso el cartel de su nombre arriba del de Thiago. Las chicas me dicen que me busca mucho y no sé si es parte del juego o de su personalidad. Me voy a sentar a hablar seriamente con él”, sostuvo la modelo contra Agustín.

“Es un tema de afinidad, es uno de los últimos que ingresó. No tengo nada contra él”, finalizó Daniela al votar a Ariel.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1618432713622519809 Daniela ya no banca a Agustín y lo dejó claro en el confesionario No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/HRvTvyNJJX — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 26, 2023

NACHO

2 para Daniela y 1 para Camila. “Es complicado porque cada vez somos menos. Aunque me duela y sea complicado, le doy 2 votos a ella porque capaz me conviene que esté. Perdón, pero es por juego”, explicó Juan Ignacio.

“No me gusta lo que está haciendo y siento que está usando a Alfa”, indicó el exfutbolista al nominar a Camila.