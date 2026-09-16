Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Por la fecha 15 del Top 10 del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby recibirá a Jockey de Venado Tuerto, y CRAI visitará a Old Resian. En el ascenso, Universitario jugará con Loga en Ibarlucea

Tras dos semanas de ventana, en la que en una hubo actividad en el Torneo del Interior , retorna el Regional del Litoral, y lo hará con disputa de la fecha 15 que viene con horario normal, con la excepción del televisado que irá a partir de las 19. Los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, buscarán recuperarse de lo que fue su caída en la jornada pasada, ante rivales que asoman como accesibles, pero que siempre cuestan más de la cuenta. El Santa lo hará con el Jockey de Venado Tuerto, y los Gitanos viajarán al sur provincial para enfrentar a Old Resian. En el ascenso se concretará la segunda feche de la segunda fase, en el cual el puntero Alma Junios se medirá con CRAR.

En la 15° fecha del Top 10 del Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario, a partir de las 16, en Grandfield, CRAI visitará a Old Resian de Rosario con el control de Luca Solda de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Los conducidos por Carlos Martín Matozzo vienen de caer ante Rowing en la autopista por 27 a 24.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club será anfitrión del Jockey Club de Venado Tuerto bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. El conjunto dirigido por Ignacio Carballo viene de ser eliminado en el Torneo del Interior, mientras que cayó en Fisherton, ante el Jockey Club de Rosario fue por 34 a 31 e irá por la recuperación.

En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club jugará con Universitario de Rosario con el control del santafesino Mateo Ciaccio, y en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná recibirá a Duendes de Rosario con el referato del rosarino Carlos Poggi. A las 19, en el Parque de la Independencia, se cruzarán Gimnasia y Esgrima con Jockey Club de Rosario con el control de Pablo Houghton de Buenos Aires.

Las posiciones se encuentran del mismo modo: Duendes de Rosario 51, Estudiantes de Paraná 50, Jockey Club de Rosario 48, Santa Fe Rugby 45, Gimnasia y Esgrima de Rosario 38, CRAI 36, Paraná Rowing Club y Universitario de Rosario 33, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 13.

En cuanto a la segunda fecha de la Segunda División, por la copa de Oro, el puntero Alma Juniors de Esperanza se medirá con CRAR de Rafaela bajo el referato del santafesino Emilio Traverso. En Ibarlucea, Universitario de Santa Fe visitará a Logaritmo con el arbitraje del rosarino Maximiliano Tempesta. Además, Provincial de Rosario jugará con Caranchos con el arbitraje de Emiliano Coll. Las posiciones se encuentran así: Alma Juniors de Esperanza 5; CRAR de Rafaela y Universitaio de Santa Fe 4; Provincial de Rosario 1; Logaritmo y Caranchos 0.

En la copa de Plata, en Sauce Montrull, La Salle Jobson visitará a Tilcara de Paraná con el referato del entrerriano Fernando Sánchez, y en la provincia de Buenos Aires, Cha Roga Club visitará a Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el control de Pablo Solari. En el sector de islas, Regatas & Belgrano de San Nicolás recibirá a Los Pampas de Rufino con el control de Pablo Martínez. La tabla de posiciones se encuentra así: Tilcara, Los Pampas de Rufino y La Salle Jobson 5; Regatas & Belgrano de San Nicolás y Gimnasia y Esgrima de Pergamino 1; Cha Roga Club 0.

En el Campeonato Argentino Juvenil

El Campeonato Argentino Juvenil M17 2026 que organiza la Unión Argentina tendrá este sábado 19 de septiembre la segunda fecha, en una nueva edición de un torneo de suma importancia para el rugby de base nacional, que reúne a los mejores jugadores menores de 17 años. En la Zona Campeonato, a partir de las 12, en las instalaciones que el CRAI posee a la vera de la autopista, la Unión Santafesina recibirá a su similar de Salta con el arbitraje de Valentín Ferrero de Córdoba. Los santafesinos conducidos por Gregorio Favre vienen de caer en la primera fecha frente a Cuyo en Mendoza por 30 a 9.

Por su parte, a las 12.30, Rosario jugará con Cuyo bajo el control de Francisco Tausch de Buenos Aires. A las 16, Buenos Aires se medirá con Córdoba con el referato de Leandro Peker de Misiones, y Tucumán lo hará con Uruguay bajo el arbitraje de Agustín Godoy de Salta. En la Zona Ascenso, el domingo 20, a las 16, Entre Ríos jugará con Austral ccon el referato de Luciano García Martín de Buenos Aires. El sábado 19, a las 15, Mar del Plata recibirá a Oeste (Juan Moyano de Entre Ríos), mientras que a las 16, Alto Valle se cruzará con Nordeste (Mariano Scianna de Mar del Plata), y San Juan lo hará con Chile (Francisco Nanclares de Cuyo).