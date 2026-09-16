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Sancionaron al asistente que anuló el gol de Colón ante Godoy Cruz

Marcelo Errante no fue designado para este fin de semana luego de su polémica intervención en Mendoza. Fernando Echenique, en cambio, estará en el VAR de River-Huracán.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 11:37hs
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Sancionaron al asistente que anuló el gol de Colón ante Godoy Cruz

El arbitraje del partido entre Colón y Godoy Cruz dejó una consecuencia concreta dentro de la estructura arbitral. Marcelo Errante, asistente que intervino en la anulación de un gol del Sabalero, quedó fuera de las designaciones para este fin de semana. La medida fue adoptada luego de la actuación que generó fuertes cuestionamientos durante el encuentro disputado en Mendoza.

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Errante quedó fuera de las designaciones

El juez de línea no tendrá actividad en ninguna categoría durante este fin de semana, luego de la decisión tomada por la Dirección de Árbitros. Su intervención en la jugada que terminó con un gol de Colón invalidado quedó bajo análisis tras el encuentro frente al conjunto mendocino.

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La situación contrasta con la de Fernando Echenique, quien fue el árbitro principal de aquel compromiso. El juez no recibió una sanción y fue designado para cumplir funciones en el VAR durante el partido que River disputará frente a Huracán.

Colón también sufrió tres bajas para recibir a Los Andes

El partido ante Godoy Cruz no solo dejó malestar por la actuación arbitral, sino también tres ausencias confirmadas para el próximo compromiso. Nicolás Thaller fue expulsado y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Federico Lértora y Mauro Peinipil llegaron al límite de tarjetas amarillas.

Estas bajas se agregan a un panorama físico que ya venía complicando al cuerpo técnico encabezado por Iván Delfino. Matías Muñoz, Ignacio Lago, Pier Barrios y Facundo Castet continúan atravesando diferentes inconvenientes físicos y su disponibilidad deberá ser evaluada.

Con este escenario, Delfino tendrá menos alternativas para definir la formación que enfrentará a Los Andes el próximo domingo, en un partido importante para Colón en la recta final de la fase regular.

Colón asistente sanción Godoy Cruz árbitro
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