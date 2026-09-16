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Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón quedó sexto con 45 puntos y afrontará las últimas siete fechas con siete rivales diferentes, en busca de recuperar posiciones y ventaja deportiva.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 11:16hs
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Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón tiene por delante siete partidos para cerrar la fase regular de la Primera Nacional y llega a esta instancia ubicado sexto, con 45 puntos. Es la posición más baja que ocupó durante la temporada, ya que hasta el momento siempre se había mantenido entre los cuatro primeros. Ahora, el Sabalero afrontará una recta final decisiva.

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Siete finales, siete rivales

El camino que le queda a Colón estará compuesto por siete encuentros que tendrán un valor especial en la pelea por terminar entre los cuatro mejores. Los Andes será el próximo rival, mientras que luego aparecerán All Boys, Estudiantes de Caseros, Mitre, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Defensores de Belgrano.

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Las siete finales que le quedan al Sabalero:

Fecha 30: Colón vs. Los Andes

Fecha 31: All Boys vs. Colón

Fecha 32: Colón vs. Estudiantes de Caseros

Fecha 33: Mitre vs. Colón

Fecha 34: Colón vs. Almirante Brown

Fecha 35: Ciudad de Bolívar vs. Colón

Fecha 36: Colón vs. Defensores de Belgrano

El objetivo: volver al grupo de los cuatro

Colón actualmente compite con otros tres equipos por los puestos tercero y cuarto. Finalizar dentro de esas posiciones le permitirá contar con ventaja deportiva en el Reducido, por lo que cada uno de los siete partidos restantes tendrá incidencia directa en la definición.

El próximo capítulo será ante Los Andes, en una jornada en la que también se enfrentarán otros equipos involucrados en la pelea: Morón recibirá a Godoy Cruz, Madryn jugará ante Racing de Córdoba y Chaco For Ever se medirá con Almirante Brown.

La cuenta regresiva ya comenzó: siete partidos, siete rivales y un objetivo claro para Colón en el tramo decisivo del campeonato.

Colón finales rivales objetivo
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