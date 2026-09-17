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Colotto, advirtió: "En Colón el proyecto era de dos años, no solamente ascender"

Diego Colotto repasó el trabajo realizado desde su llegada a Colón, explicó las decisiones de los mercados de pases y se refirió a Ezequiel Medrán e Iván Delfino.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 11:33hs
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Colotto, advirtió: En Colón el proyecto era de dos años, no solamente ascender

UNO Santa Fe | José Busiemi

Dego Colotto hizo un extenso balance de su trabajo como director deportivo de Colón y explicó algunas de las decisiones más importantes que tomó desde su llegada al club. Entre ellas, la continuidad inicial de Ezequiel Medrán y el posterior cambio de entrenador.

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“Cuando llegué, Ezequiel tenía contrato. Y nosotros entendíamos que tenía un conocimiento del plantel, que venía con un proceso y que eso nos podía acelerar un montón de cosas”, explicó Colotto, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), sobre la decisión de sostener al entrenador.

Sin embargo, tiempo después se resolvió finalizar el ciclo de Medrán. El director deportivo remarcó que no fue una determinación tomada únicamente por los resultados.

Fue una decisión difícil, porque el trabajo había sido bueno y sostenido. Pero entendíamos que necesitábamos una reacción y una dinámica diferente”, sostuvo.

Sobre la elección de Iván Delfino, Colotto explicó que se buscó un entrenador que reuniera determinadas características para afrontar la Primera Nacional. “Delfino tenía experiencia, tenía ascensos, conocía la categoría y conocía a Colón. Nos parecía que tenía el perfil que necesitábamos”, señaló.

Y agregó: “No fue solamente buscar un técnico por buscarlo. Tratamos de encontrar un perfil que encajara con el proyecto y con el momento del club”.

Cómo se toman las decisiones en los mercados de Colón

Uno de los puntos centrales del balance de Colotto estuvo relacionado con los mercados de pases y la metodología utilizada para buscar incorporaciones.

“Nosotros durante todo el año estamos viendo jugadores. Armamos diferentes opciones por puesto y después, con el entrenador, vamos tomando decisiones”, explicó.

El director deportivo también aclaró que una negociación no depende exclusivamente de la voluntad de Colón. “Hay muchas variables. Está el club, está el jugador, está la representación. No todo depende de Colón”, remarcó.

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En relación con el último mercado, Colotto explicó que primero hubo que generar espacios dentro del plantel para poder avanzar con nuevas incorporaciones.

“La premisa era liberar cupos, liberar recursos y después traer. Había jugadores que tenían que salir para poder incorporar”, señaló.

Además, reconoció que el cambio de entrenador también modificó algunas de las posibilidades que se habían analizado previamente.

“Cuando cambia el entrenador, también cambian algunas necesidades y algunas decisiones. Hay cosas que estaban pensadas y después se modificaron”, explicó.

Un proyecto que excede el ascenso en Colón

Colotto también defendió la idea de que su trabajo en Colón no puede analizarse únicamente desde la posibilidad de conseguir el ascenso esta temporada.

El proyecto era de dos años, no solamente ascender. Obviamente que Colón necesita salir de esta categoría, pero hay muchas cosas que hacen al proceso”, manifestó.

En ese sentido, mencionó el trabajo sobre los contratos, los préstamos, las divisiones inferiores, la Reserva y la estructura médica.

“Cuando uno está en un club como Colón, no puede trabajar solamente pensando en el próximo partido. Hay que pensar en renovaciones, en préstamos, en los chicos, en la estructura y en un montón de cosas que quizás no se ven”, sostuvo.

Los juveniles, otro tema en el radar de Colotto en Colón

También hizo referencia al desarrollo de los futbolistas juveniles y a la necesidad de que tengan competencia antes de dar el salto a Primera.

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“Un jugador de Reserva necesita jugar. Nosotros entendemos que tiene que acercarse a los 30 partidos para tener una maduración importante. Después hay jugadores que están antes y otros que necesitan más tiempo”.

Por último, Colotto dejó una definición sobre su compromiso con el club y sobre la manera de afrontar el difícil presente del Sabalero. “Nosotros estamos con Colón. Vinimos acá por Colón y los jugadores también y el cuerpo técnico también”.

Y completó: “El jugador tiene que asumir la responsabilidad que le toca, el directivo la suya y el técnico la suya. No hay que esconderse. Estamos para trabajar y afrontar las cosas”.

Colón Colotto Delfino
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