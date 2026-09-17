Unión y una decisión clave para Madelón: Estigarribia o Ramírez para acompañar a Tarragona

Unión recupera a Tarragona y Madelón deberá definir quién lo acompañará en ataque: Estigarribia aporta juego y presencia, mientras Ramírez respondió con goles.

Unión se prepara para el próximo desafío y Leonardo Madelón deberá resolver una de las principales incógnitas de cara al sábado. El regreso de Cristian Tarragona está asegurado, pero resta saber quién será su acompañante en ofensiva. Marcelo Estigarribia continúa sin poder convertir, mientras Eric Ramírez aprovechó sus oportunidades y aparece como una alternativa concreta para el entrenador.

Estigarribia, mucho más que sus goles

Marcelo Estigarribia todavía no pudo festejar en lo que va del torneo, aunque su aporte no se limita a la definición. El delantero es una referencia importante para Unión cuando el equipo busca atacar por arriba, proteger la pelota o generar espacios para que sus compañeros puedan aprovecharlos.

El propio atacante reconoció que atraviesa un momento en el que necesita recuperar confianza y mejorar su condición física. La falta de gol es una cuestión que pesa, especialmente para un delantero, pero Madelón también deberá valorar todo lo que el paraguayo aporta durante los partidos.

Ramírez pide pista y conoce a Tarragona

Del otro lado aparece Eric Ramírez. La incorporación del último mercado ya convirtió dos goles pese a no haber comenzado ningún encuentro como titular. Sus apariciones desde el banco le permitieron sumar minutos y transformarse en una alternativa cada vez más concreta para el ataque tatengue.

Además, existe un antecedente que puede pesar en la decisión de Madelón: Ramírez y Tarragona compartieron más de 40 partidos durante su etapa en Gimnasia. El entrenador conoce aquella sociedad y podría apostar nuevamente por una dupla que ya tuvo funcionamiento en el pasado.

Con Tarragona nuevamente disponible, Madelón también analiza recuperar el esquema 4-4-2 después de la experiencia ante Talleres. La posible inclusión de Ramírez modificaría el ataque y obligaría a evaluar qué sucede con el mediocampo, donde Palacios, Malcorra y Cuello también buscan sostener su lugar.

El técnico tendrá varias decisiones por delante antes del sábado, pero la principal incógnita estará arriba: mantener la confianza en Estigarribia o darle la oportunidad a Ramírez de acompañar al goleador del equipo.