Benjamín Amadeo estrena su esperado tercer álbum "Salvando las distancias"

Además, Benja está preparando una extensa gira, con conciertos por toda Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México y España para llevar las canciones de este ansiado álbum.

Te soñaba es la canción del que sueña despierto y del que busca elegir qué soñar. Es una propuesta minimalista y alegre. Ensoñada y confundida. El último lanzamiento de Salvando las Distancias le abre la puerta a las cinco canciones que faltan para completar este álbum. Un conjunto de canciones que nos acercan cuando más lo necesitamos. Cuando nos estamos convenciendo que estar solos y alejados no parece tan malo. Hagamos que los intentos valgan la pena.

Benjamín Amadeo devela el resto de las canciones que integran “Salvando las distancias”, su nuevo álbum que viene a reafirmar el lugar valioso e irremplazable que tiene en la escena musical, y el impacto que su arte tiene en un público que ya cruzó fronteras y sigue creciendo cada día más. El compositor y cantante argentino anunció recientemente su próximo Gran Rex en el mes de agosto, fecha a la que se agregaron visitas en Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, Tandil, Rosario, Santa Fe, Montevideo y La Plata en la “Gira Salvadora” que lo llevará por Latinoamérica y Europa en este año tan importante en su carrera.

“Promocionando Sálvame, me disfracé de oso y salí a caminar por la calle. Y me pasó algo que trajo una revelación que me partió a la mitad como un rayo. La gente por la calle me abrazaba. Sin mediar, sin preguntar y sin dudar. Sabiendo incluso que había otro humano dentro del traje. La imagen del oso los hacía olvidar de todo. Como si el recuerdo de un amigo que nunca te defraudó se hacía presente en ese abrazo. De ahí decidí no soltar el oso en todo este recorrido para que cada vez que suene una canción del disco, nos ayude a encontrarnos. Y quedemos así abrazados, salvando las distancias”, nos comenta Benjamín de su nuevo álbum.

Sobre Benja Amadeo

Benjamín Amadeo es actualmente uno de los artistas en mayor crecimiento en Argentina, un compositor extraordinario, consolidado como uno de los cantautores pop referentes de esta generación. Su anterior álbum, Quiromancia, fue elogiado por la crítica, nominado al Premio Gardel como Mejor Álbum Artista Pop y tuvo su gran despedida en un show sold out en el Teatro Vorterix. Con este álbum Benjamín Amadeo dio un nuevo salto en su carrera, entregando 12 canciones, cada una ligada a nuestros sentimientos, decisiones y rumbos que tomamos, ya sea que los elegimos, o quizás por obra del destino. El disco contó con la participación de artistas como Los Auténticos Decadentes, Coti, Monsieur Periné y Vic Mirallas.