Investigan un robo millonario en el barrio privado de La Tatenguita en Santo Tomé

Un delincuente ingresó a una vivienda, robó dólares y joyas y huyó. El fiscal de Flagrancia ordenó peritajes y secuestro de imágenes para identificar al autor

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de diciembre 2025 · 11:51hs
El barrio privada de La Tatenguita

google maps

El barrio privada de La Tatenguita, en la vera de AU Santa Fe-Rosario

Un robo millonario fue denunciado durante la tarde del lunes en el barrio cerrado La Tatenguita, ubicado en la zona norte de los countrys de Santo Tomé, donde un delincuente ingresó a una vivienda, sustrajo dinero y alhajas, y habría quedado registrado por cámaras de videovigilancia del predio y de casas vecinas.

Según consta en la denuncia policial, una familia que reside en el lugar advirtió que un ladrón entró al inmueble y se llevó una caja con 1.000 dólares, la cual luego fue descartada en la pileta de natación de la vivienda. Además, al revisar el resto de las dependencias de la casa, los damnificados constataron la faltante de alhajas y otros elementos de valor, con un perjuicio económico estimado en unos $10.000.000

Investigación policial

Tras el llamado de emergencia, oficiales de la Subcomisaría 15ª se hicieron presentes en el lugar y dialogaron con las víctimas. El barrio privado La Tatenguita cuenta con seguridad privada las 24 horas, a cargo de la empresa Segrup, que controla los accesos y egresos del predio.

Vecinos del country señalaron que no sería el primer hecho delictivo, ya que este podría ser el segundo o tercer robo ocurrido en el barrio, aunque los anteriores no habrían sido denunciados formalmente ante la Policía. En un grupo interno de WhatsApp del barrio, varios residentes aseguraron que el delincuente estaría “cebado” y que aparecería filmado en distintas cámaras de seguridad.

Testigos e imágenes clave

El predio cuenta con alarmas, sensores y cámaras de videovigilancia, y muchas de las viviendas poseen sistemas propios. De acuerdo a los primeros datos, un ladrón habría saltado un tapial por el acceso norte, maniobra que quedó registrada en imágenes captadas durante el fin de semana.

La novedad del robo en el barrio cerrado La Tatenguita fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la realización de peritajes criminalísticos, la búsqueda de testigos y el secuestro de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas, con el objetivo de identificar y aprehender al autor del hecho.

robo La Tatenguita Santo Tomé
