Cinthia Fernández deslumbró en su debut en el Cantando 2020

"Me volví fanática de México con tal de cantar este tema. Yo soy sincera, quería cantar ese tema, nada más. También un poco para divertirse, hace falta en la casa un poco de humor. Van a llorar de risa", expresó al respecto.

Embed

Qué dijo el jurado:

-Nacha Guevara: Me gustó. Como nos preparaste diciendo que iba a ser el desastre universal, esperábamos lo peor. Fue divertido, gracioso. Tenés una virtud que sos bailarina, tenés mucho apoyo rítmico. Fue desfachatado, tuviste una buena entrada, pisaste muy fuerte. Me gustó, fue agradable de ver, como comienzo estuvo bien. Puntaje: 8.

-Karina la Princesita: Yo no es que no te tenía fe, te había escuchado cantando la publicidad El Palacio de la Oportunidad. Trajiste algo distinto de lo que venimos viendo desde que empezó el certamen. Se nota que hay mucha pisada de esta pista. Fue divertido. El comienzo, Facu, no me gustó tanto. Pero estuvo bien. Puntaje: secreto.

-Oscar Mediavilla: Me gustó la puesta, no me convenció mucho el canto. Le pusieron garra. No sos tan desastre, pero tampoco una eximia cantante. Podría mejorar. Puntaje: 5

-Moria Casán: Los dos tienen una presencia muy importante. Se te nota mi chiquita que tenés un escenario impresionante. Sos intrépida, avasallante. Además te das el lujo de cantar con un culo perfecto, no tenés medias, celulitis, estrías, nada. ¿De dónde te salieron las 3 pibas? Te tienen que dar el premio Nobel del soporte, tuviste tu tercera hija mientras te separabas de tu marido.

Te admiro profundamente por la fuerza que tenés, cómo salís adelante, te la bancás, y cómo una mujer sola en la vida puede con todo. Sos hormiguita buscadora de trabajo, sos bravísima. Te sale espontáneamente el conflicto porque no careteás.

Me distrajo un poco tu culo. Me gustó lo que presentaron y creo que van a mejorar muchísimo. Puntaje: 8.