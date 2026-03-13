El monitoreo de ovitrampas detectó una alta actividad de mosquitas adultas tras las últimas lluvias. Aunque no hay casos confirmados de la enfermedad, la Municipalidad intensifica los descacharrados asistidos para evitar un brote.

Alerta dengue: sin casos positivos, el mosquito transmisor ya tiene presencia activa en 43 barrios de Santa Fe

El sistema de vigilancia entomológica sobre la enfermedad del dengue que la Municipalidad lleva adelante junto a la FICH-UNL arrojó resultados preocupantes para la Semana Epidemiológica 10 (del 3 al 12 de marzo). De los 60 puntos de control distribuidos en la ciudad, se detectó presencia de huevos y vectores adultos en 43 barrios, lo que representa una amplia cobertura geográfica del mosquito transmisor.

Desde el municipio aclararon que el objetivo de este monitoreo es "llegar antes que el virus". Al detectar dónde están poniendo huevos las hembras, los equipos de salud pueden priorizar las zonas para los operativos de limpieza profunda.

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Mapa de barrios con monitoreo positivo

La presencia del vector se detectó tanto en el norte, centro, sur y la zona de la costa:

Zona norte: Cabaña Leiva, Coronel Dorrego, Altos del Valle, Altos de Noguera, Liceo Zona Norte, Yapeyú, San Agustín, San Ignacio de Loyola Sur.

Zona centro y macrocentro: Mariano Comas, República del Oeste, Centro, Candioti Norte, Candioti Sur, Gral. Alvear, Sargento Cabral.

Zona oeste: Guadalupe Oeste, Progreso Pompeya Oeste, Domingo F. Sarmiento, Ciudadela Norte, Barranquitas Sur, Pro Adelanto Barranquitas, Atilio Rosso, Parque Garay, República Los Hornos.

Zona este y La Costa: Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, El Pozo, Ciudad Universitaria, La Guardia, Colastiné Norte, Alto Verde (La Boca).

Zona sur: San Lorenzo, Chalet, Varadero Sarsotti, Centenario, Pedro Candioti, Zona Sur.

El "Manual de Acción" tras las lluvias

Las altas temperaturas y la humedad post-tormenta son el escenario ideal para el mosquito. La Municipalidad recomienda:

Agua hirviendo: tirar agua caliente en canaletas y desagües para destruir larvas.

El cepillado es clave: no alcanza con vaciar los bebederos de mascotas; hay que cepillar los bordes para desprender los huevos pegados.

Telas y mosquiteros: reforzar las aberturas y colocar telas metálicas en las rejillas de patio.

Descacharrado asistido: facilitar el ingreso del personal municipal (siempre identificados) para retirar objetos en desuso.

¿Cómo identificar al personal municipal?

Ante cualquier duda sobre la identidad de los promotores que visitan los domicilios, los vecinos pueden llamar a la línea gratuita 0800 777 5000. Se recuerda que el personal nunca solicita dinero ni ingresos a zonas privadas de la casa sin autorización previa.