Poletti, sobre la crecida del río Paraná: "Las proyecciones indican que podríamos alcanzar los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre"

El intendente advirtió que, después del primer pico previsto para noviembre, se espera una meseta con niveles elevados y una nueva crecida hacia fines de diciembre. Actualmente hay 260 personas evacuadas.

El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas

La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en la ciudad de Santa Fe. Este lunes, el nivel del río llegó a los 5,77 metros , siete centímetros por encima del nivel de evacuación, y obligó a intensificar los operativos de asistencia y traslado de familias afectadas por el avance del agua.

El intendente Juan Pablo Poletti brindó un panorama de la situación y confirmó que actualmente hay 260 personas evacuadas y alojadas en centros de asistencia , principalmente en Alto Verde. Además, siete familias fueron trasladadas al predio número dos acondicionado en Colastiné Sur.

Durante el fin de semana, equipos municipales y provinciales realizaron recorridas en embarcaciones y con vehículos anfibios para relevar a las familias que permanecían en sus viviendas, especialmente en la zona de la Vuelta del Paraguayo, donde el agua comenzó a ingresar a las casas y algunos vecinos decidieron trasladarse.

Trabajo de traslado de los vecinos de Alto Verde y La Vuelta del Paraguayo por la crecida del río Paraná gentileza

El municipio también colaboró con camiones para ayudar a otras familias que optaron por abandonar sus hogares y alojarse temporalmente en viviendas de familiares, aunque no forman parte del registro de personas alojadas en los centros de evacuados.

Construyen más módulos para las familias evacuadas

Poletti detalló que en el centro asistencial ya se construyeron 72 módulos habitacionales, destinados a alojar a las familias afectadas por la inundación. Cada espacio cuenta con ducha, sanitario y seguimiento sanitario diario.

El predio tiene capacidad para ampliar su infraestructura hasta alcanzar los 90 módulos. Además, existe otro terreno conveniado frente al actual, donde podrían construirse otros 80 espacios si la evolución de la crecida obliga a ampliar la capacidad de alojamiento.

En paralelo, se trabaja en la instalación de nuevos módulos en Colastiné Sur, donde ya se encuentran nueve familias y está prevista la construcción de un total de 20 unidades.

El intendente anticipó que este lunes se realizarían nuevos relevamientos para evaluar el traslado de otras seis familias: tres de la Vuelta del Paraguayo y tres de Colastiné Sur.

El operativo también contempla situaciones particulares que requieren atención especial. Entre las personas alojadas hay personas con discapacidad, tres embarazadas, un bebé de 11 días y un adulto mayor de 79 años con una enfermedad terminal. Para estos casos se acondicionó un sector cercano a la guardia y al espacio destinado a la atención sanitaria.

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Refuerzan la seguridad en la Vuelta del Paraguayo

Ante la cantidad de viviendas que quedaron deshabitadas por el avance del agua, el municipio y la Provincia reforzaron los operativos de prevención para evitar hechos de inseguridad.

Desde el domingo se incorporaron efectivos de Los Pumas, que realizan tareas de custodia en la zona mediante embarcaciones. Además, la Provincia sumará un helicóptero para efectuar patrullajes nocturnos y controlar los sectores afectados por la inundación.

Poletti destacó el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas y los equipos municipales y provinciales, que durante el fin de semana realizaron recorridas para asistir a vecinos que habían quedado aislados.

El 80% de las estaciones de bombeo funciona con las compuertas cerradas

Mientras continúa la asistencia en las zonas inundadas, el municipio también concentra sus esfuerzos en proteger a los barrios que se encuentran dentro del anillo de defensas.

Según explicó Poletti, entre el 75% y el 80% de los 54 puntos de bombeo ya está funcionando con las compuertas cerradas y los sistemas de extracción de agua en actividad.

El objetivo es garantizar el funcionamiento de las estaciones de bombeo y evitar que la crecida del Paraná, combinada con las precipitaciones previstas, genere complicaciones en el interior de la ciudad.

En ese contexto, el intendente informó que se emitió una alerta amarilla por lluvias para la madrugada de este lunes, con precipitaciones estimadas de entre 10 y 15 milímetros.

Se construyen módulos habitacionales y se refuerza la seguridad en zonas afectadas gentileza

El río podría llegar a los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre

Respecto de la evolución del Paraná, Poletti explicó que el nivel del río continuó aumentando, aunque a un ritmo menor que el registrado durante los días anteriores.

En las últimas 48 horas subió alrededor de 11 centímetros y, de acuerdo con las proyecciones que sigue el municipio junto con organismos provinciales, Prefectura y el Instituto Nacional del Agua (INA), el primer pico de la crecida podría producirse alrededor del 24 de noviembre.

Las estimaciones indican que el río podría alcanzar entre 5,80 y 5,90 metros. Después se espera una meseta, aunque con niveles todavía elevados y sin una bajante significativa.

El escenario también contempla un segundo pico de la crecida hacia fines de diciembre. Por ese motivo, el municipio ya tiene previstos nuevos módulos habitacionales y convenios para ampliar la infraestructura de alojamiento si aumenta la cantidad de familias evacuadas.

Poletti remarcó que los centros de asistencia continuarán funcionando mientras persista la emergencia y que la respuesta se irá adaptando a la evolución del río.

Cómo se organizará la recepción de donaciones

Por último, el intendente se refirió a la colaboración de los vecinos y adelantó que se busca centralizar la recepción de donaciones a través de Cáritas, en coordinación con la Iglesia.

La intención es ordenar la logística, clasificar los elementos recibidos y distribuirlos de acuerdo con las necesidades concretas de las familias alojadas en los centros de asistencia.

Poletti explicó que la llegada de donaciones directamente a los predios comenzó a generar dificultades de organización, por lo que se trabaja en un esquema que permita concentrar los recursos y responder de manera más eficiente a los requerimientos de los evacuados.