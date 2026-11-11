Duelo y dolor en la cumbia santafesina: tras la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras lo homenajearon sobre el escenario en Formosa

La partida del histórico fundador y líder del grupo conmocionó al ambiente de la música tropical. La noticia sorprendió a la banda en Las Lomitas, donde decidieron subir al escenario para cumplir con su show y rendirle un emotivo tributo. Su hijo, acordeonista de la formación, encabezó el homenaje junto a los músicos ante un público movilizado. Mirá el video.

"Nos enseñó el respeto por el público": el emotivo tributo de Los Palmeras a Marcos Camino tras su muerte.

El universo de la cumbia santafesina y de la cultura popular argentina atraviesa horas de profundo dolor. La muerte de Marcos Camino , uno de los fundadores, directores y figuras emblemáticas de Los Palmeras, causó un fuerte impacto en el ambiente musical y entre los miles de seguidores de la mítica agrupación.

La triste noticia sorprendió a los integrantes del grupo mientras se encontraban en la provincia de Formosa, en la antesala de una actuación programada en la localidad de Las Lomitas. Pese al golpe anímico y a la conmoción de las primeras horas, la banda decidió subir al escenario para cumplir con la presentación acordada y convertir la jornada en un sentido tributo a la memoria de su líder histórico.

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"Gracias por este aguante. Este líder de la música tropical nos ha dejado, pero está acá, está en cada uno de ustedes porque es el cariño que supo cosechar. Nos dejó esta enseñanza, por eso estamos aquí: nos enseñó el respeto por cada uno de ustedes y a devolverles ese cariño incondicional", fueron las palabras de Los Palmeras desde el escenario en Las Lomitas.

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Un show atravesado por las lágrimas y el legado familiar

La presentación en suelo formoseño estuvo dominada por un clima de intensa emotividad. Los músicos compartieron palabras de agradecimiento con el público presente por el respetuoso acompañamiento en un momento de extrema vulnerabilidad.

La conmoción se hizo especialmente visible en la figura del acordeonista de la agrupación, hijo de Marcos Camino, quien ocupó su lugar en el instrumento con el que su padre forjó el sonido característico de la cumbia santafesina a lo largo de décadas. Entre lágrimas, la banda remarcó que la decisión de actuar respondió directamente a los valores de profesionalismo y compromiso con los espectadores que el propio Camino les inculcó como marca registrada de Los Palmeras.

El adiós a un pilar fundamental de la cumbia nacional

Con su estilo inconfundible y su visión de gestión artística, Marcos Camino fue una pieza central en la transformación de Los Palmeras: impulsó el salto de la banda desde los escenarios populares de la provincia de Santa Fe hacia la consagración masiva en estadios, festivales nacionales e internacionales y colaboraciones con orquestas filarmónicas y artistas de diversos géneros.

El tributo brindado en Las Lomitas marcó el inicio de una serie de reconocimientos que se replican en el ámbito de la música tropical argentina, despidiendo a un creador decisivo que marcó la identidad sonora de generaciones.