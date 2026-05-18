La Provincia comenzó este lunes a exigir nuevas evaluaciones prácticas para quienes tramiten por primera vez la licencia de moto, pero ya anticipó que analiza extenderlas también a las renovaciones. Advirtieron que detectaron conductores habituales con fallas básicas en frenado, maniobras y control del vehículo.

Evalúan ampliar las pruebas de manejo a quienes renueven el carnet de moto: "Hay gente que ya conduce y no tiene requisitos mínimos"

Desde este lunes, quienes tramiten por primera vez la licencia para conducir motos en Santa Fe deben realizar nuevas pruebas prácticas vinculadas al dominio del vehículo, el frenado y la capacidad de reacción ante situaciones cotidianas del tránsito.

Pero mientras el nuevo esquema recién comienza a implementarse, el Gobierno provincial ya anticipa que la intención es avanzar también sobre quienes deban renovar el carnet.

Así lo confirmó Carlos Torres, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, al señalar que las evaluaciones no quedarían limitadas únicamente a conductores principiantes.

Este lunes empiezan regir los nuevos exámenes para obtener las licencias de conducir de motos en Santa Fe

“La idea es que lo hagan todos, pero por ahora vamos a empezar con las primeras licencias de motos”, explicó el funcionario. Según indicó, la implementación gradual busca evaluar primero la capacidad operativa de los centros de emisión y evitar demoras excesivas en los trámites.

Las nuevas pruebas incluyen maniobras de frenado de emergencia, ejercicios de esquive de obstáculos y evaluaciones sobre postura corporal y control de la moto. De acuerdo a Torres, muchas de las deficiencias detectadas tienen que ver con cuestiones elementales de manejo.

“Vimos que la gente no sabe frenar, no sabe si usar el freno delantero o el trasero”, sostuvo en declaraciones a Telefé.

En ese sentido, explicó que una de las pruebas centrales apunta justamente a verificar cómo reaccionan los motociclistas ante una frenada brusca.

El examen también contempla ejercicios de “eslalon”, es decir, maniobras para esquivar conos que simulan situaciones reales del tránsito, como un peatón, un animal o un pozo en la calle.

“Tiene que ver con la idea de poder esquivar a una persona que se cruza, un perro, un pozo, lo que sea”, detalló el funcionario.

Además, los capacitadores observarán aspectos vinculados a la postura y al dominio general del vehículo. “Cómo la persona se sienta en la moto, cómo agarra el manillar, cómo utiliza las piernas... todas esas cosas las van a estar mirando”, explicó Torres.

Uno de los datos más llamativos es que la Provincia detectó problemas incluso en motociclistas que ya manejaban habitualmente. Según reveló el titular de la APSV, durante clínicas de conducción realizadas el año pasado encontraron conductores con serias falencias técnicas.

“Ya estamos pensando en incorporar también las renovaciones, porque vimos gente que ya conducía la moto y realmente no tenía los requisitos mínimos de manejo”, afirmó.

Entre los errores más frecuentes, mencionó el temor al uso del freno delantero, clave para una frenada segura y eficiente. “La mayor parte de la gente le tiene miedo al freno delantero”, aseguró.

Desde la Provincia aclararon que el examen también tendrá una instancia pedagógica. Los capacitadores podrán corregir errores durante la prueba y evaluar la capacidad de aprendizaje y reacción de cada conductor.

“Si la persona mejora, corrige y uno ve que realmente domina la moto, seguramente no va a tener ningún problema”, concluyó Torres.