Uno Santa Fe | La provincia | pruebas

Evalúan ampliar las pruebas de manejo a quienes renueven el carnet de moto: "Hay gente que ya conduce y no tiene requisitos mínimos"

La Provincia comenzó este lunes a exigir nuevas evaluaciones prácticas para quienes tramiten por primera vez la licencia de moto, pero ya anticipó que analiza extenderlas también a las renovaciones. Advirtieron que detectaron conductores habituales con fallas básicas en frenado, maniobras y control del vehículo.

18 de mayo 2026 · 17:33hs
Evalúan ampliar las pruebas de manejo a quienes renueven el carnet de moto: Hay gente que ya conduce y no tiene requisitos mínimos

Evalúan ampliar las pruebas de manejo a quienes renueven el carnet de moto: "Hay gente que ya conduce y no tiene requisitos mínimos"

Desde este lunes, quienes tramiten por primera vez la licencia para conducir motos en Santa Fe deben realizar nuevas pruebas prácticas vinculadas al dominio del vehículo, el frenado y la capacidad de reacción ante situaciones cotidianas del tránsito.

Pero mientras el nuevo esquema recién comienza a implementarse, el Gobierno provincial ya anticipa que la intención es avanzar también sobre quienes deban renovar el carnet.

Así lo confirmó Carlos Torres, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, al señalar que las evaluaciones no quedarían limitadas únicamente a conductores principiantes.

Este lunes empiezan regir los nuevos exámenes para obtener las licencias de conducir de motos en Santa Fe

La idea es que lo hagan todos, pero por ahora vamos a empezar con las primeras licencias de motos”, explicó el funcionario. Según indicó, la implementación gradual busca evaluar primero la capacidad operativa de los centros de emisión y evitar demoras excesivas en los trámites.

Las nuevas pruebas incluyen maniobras de frenado de emergencia, ejercicios de esquive de obstáculos y evaluaciones sobre postura corporal y control de la moto. De acuerdo a Torres, muchas de las deficiencias detectadas tienen que ver con cuestiones elementales de manejo.

Vimos que la gente no sabe frenar, no sabe si usar el freno delantero o el trasero”, sostuvo en declaraciones a Telefé.

En ese sentido, explicó que una de las pruebas centrales apunta justamente a verificar cómo reaccionan los motociclistas ante una frenada brusca.

El examen también contempla ejercicios de “eslalon”, es decir, maniobras para esquivar conos que simulan situaciones reales del tránsito, como un peatón, un animal o un pozo en la calle.

Tiene que ver con la idea de poder esquivar a una persona que se cruza, un perro, un pozo, lo que sea”, detalló el funcionario.

Además, los capacitadores observarán aspectos vinculados a la postura y al dominio general del vehículo. “Cómo la persona se sienta en la moto, cómo agarra el manillar, cómo utiliza las piernas... todas esas cosas las van a estar mirando”, explicó Torres.

Uno de los datos más llamativos es que la Provincia detectó problemas incluso en motociclistas que ya manejaban habitualmente. Según reveló el titular de la APSV, durante clínicas de conducción realizadas el año pasado encontraron conductores con serias falencias técnicas.

Ya estamos pensando en incorporar también las renovaciones, porque vimos gente que ya conducía la moto y realmente no tenía los requisitos mínimos de manejo”, afirmó.

Entre los errores más frecuentes, mencionó el temor al uso del freno delantero, clave para una frenada segura y eficiente. “La mayor parte de la gente le tiene miedo al freno delantero”, aseguró.

Desde la Provincia aclararon que el examen también tendrá una instancia pedagógica. Los capacitadores podrán corregir errores durante la prueba y evaluar la capacidad de aprendizaje y reacción de cada conductor.

Si la persona mejora, corrige y uno ve que realmente domina la moto, seguramente no va a tener ningún problema”, concluyó Torres.

pruebas moto manejó
Noticias relacionadas
Un automovilista falleció el sábado 16 de mayo de 2026 en Ybarlucea tras el choque contra un camión en inmediaciones de Urquiza y la ruta nacional 34.

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza demandar por la difusión de su imagen

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo a Rosario negó todo y analiza una demanda por la difusión de su imagen

Escándalo en primera clase: los detuvieron por tener relaciones sexuales en el avión

Escándalo en primera clase: los detuvieron en el Aeropuerto de Rosario por tener relaciones sexuales en el avión

Lo último

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Último Momento
Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Niñez denunció penalmente a una pareja por la presunta apropiación ilegal de una menor en el norte santafesino

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carnet vencido

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

Con Neymar, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de Brasil para el Mundial

Con Neymar, Ancelotti dio a conocer los 26 jugadores de Brasil para el Mundial

Ovación
Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar condicionados en Colón

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

Sebastián Zunino, el árbitro elegido para Unión-Independiente por Copa Argentina

Sebastián Zunino, el árbitro elegido para Unión-Independiente por Copa Argentina

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe