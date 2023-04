Experimento Negro vuelve a Tribus con un show renovado

Sobre 21 Gramos

21 Gramos es una banda de rock oriunda de Avellaneda (Bs As) que se mueve en diversos estilos, donde predominan el grunge, hard rock, stoner, funk y heavy metal. En actividad desde 2011, poseen cuatro discos editados, entre los que se encuentran "Universos Paralelos" (2015), Vol II. "Fiesta y Siniestra" (2018), "Pisco On The Roxy Live" (2019) y "Varieté" (2022).