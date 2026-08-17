Las frases que desnudan la crisis de Unión: Madelón y Tarragona rompieron el molde

Leonardo Madelón y Cristian Tarragona realizaron llamativas declaraciones tras la dura derrota de Unión ante San Lorenzo. ¿De qué se trata?

Hay momentos en los que las palabras dicen tanto como lo que sucede dentro de la cancha. Y en Unión , después de la durísima derrota ante San Lorenzo, Leonardo Madelón y Cristian Tarragona pronunciaron frases que rompieron con el discurso habitual del fútbol.

Porque normalmente el entrenador protege a sus jugadores y el capitán respalda al equipo. Se buscan explicaciones colectivas, se habla de corregir errores y se evita apuntar demasiado hacia el interior. Esta vez fue diferente.

Madelón dijo que no se sintió representado por lo que vio. Tarragona reconoció que tampoco se identifica con ese equipo y expuso una carencia todavía más profunda: hace tres partidos que no tiene una jugada clara para patear al arco. Dos declaraciones que, lejos de maquillar el presente, lo desnudaron.

“No me siento identificado con este partido”

Unión protagonizó ante San Lorenzo el peor partido desde que Madelón asumió como entrenador. No solamente por la derrota, sino por la manera en la que se produjo.

El equipo fue superado por un rival que también atraviesa una crisis profunda, que llegaba golpeado después de perder el clásico como local ante Huracán tras 25 años y que había sido repudiado por sus propios hinchas.

Era, en los papeles, un escenario que Unión podía aprovechar. Pero el Tate no encontró respuestas. No tuvo una jugada clara de gol, careció de profundidad, perdió demasiados duelos y terminó sometido por un San Lorenzo que llegaba lleno de problemas.

Después del partido, Madelón fue contundente: “No me siento identificado con este partido”. Y profundizó todavía más: “Si hay que cambiar, cambiaré”.

No son frases habituales en un entrenador que busca sostener a su plantel. Mucho menos cuando se producen después de una derrota. Madelón no buscó esconder lo ocurrido ni relativizarlo.

Incluso dejó otra definición que llamó especialmente la atención: “Si no te gusta lo que estás recibiendo, prestá atención a lo que estás emitiendo”.

Leonardo Madelón apuntó contra la actuación de sus dirigidos, en otra dolorosa derrota de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Una frase que puede leerse como un mensaje hacia sus futbolistas, pero también como una autocrítica hacia el propio entrenador y su manera de conducir al equipo. Y allí apareció la única expresión en la que asumió directamente una cuota de responsabilidad: “Yo no puedo tirar la pelota afuera y decir que es culpa de los jugadores”.

Tarragona también puso el foco en el funcionamiento de Unión

Pero lo llamativo no terminó con Madelón. Minutos después, Cristian Tarragona, capitán y uno de los principales referentes del plantel, también se salió del libreto habitual. “Yo tampoco me identifico, porque nosotros no somos este equipo”, soltó.

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La frase del delantero tiene un peso especial porque no se trata de un futbolista más. Tarragona es uno de los referentes del vestuario y, por su experiencia, representa buena parte de la voz interna del plantel.

Pero fue todavía más contundente cuando habló de su propia participación. Y reflejó: “Hace tres partidos que no pateo al arco. No es por culpa mía, es por falta de claridad del equipo”.

En pocas palabras, el capitán expuso uno de los grandes problemas que tiene Unión: el equipo no está generando situaciones de gol.

Y si el delantero que debería ser referencia ofensiva reconoce públicamente que hace tres partidos no tiene una oportunidad para rematar, el diagnóstico es todavía más preocupante.

Cinco derrotas en siete partidos para Unión

Las declaraciones aparecen en un contexto que explica su contundencia. Unión perdió tres de los cinco partidos disputados en el Torneo Clausura y acumula cinco derrotas en sus últimos siete encuentros, tomando también como referencia el cierre de la primera parte de la temporada.

El problema, entonces, dejó de ser un partido puntual. La caída ante San Lorenzo expuso una tendencia que ya se había observado anteriormente: dificultades para generar juego, poca profundidad, problemas para sostener la pelota y una estructura que por momentos parece perder confianza rápidamente cuando recibe un golpe.

Pero esta vez hubo algo diferente. El equipo no solamente perdió: no encontró respuestas.

Y lo hizo frente a un San Lorenzo que estaba atravesando uno de sus momentos más delicados, lo que agrava todavía más la actuación del conjunto de Madelón.

Un mensaje que rompe el molde en Unión

Madelón y Tarragona terminaron diciendo, desde lugares diferentes, prácticamente lo mismo: ese Unión no los representa.

En el fútbol argentino, cuando un equipo atraviesa una mala racha, suele aparecer un discurso cerrado: “somos todos responsables”, “hay que seguir trabajando”, “confiamos en el grupo”, “los jugadores están a muerte con el entrenador”.

Esta vez, en cambio, aparecieron frases que obligan a mirar hacia adentro. El entrenador reconoció que puede cambiar. El capitán admitió que el equipo no le genera situaciones. Y ambos coincidieron en que lo observado ante San Lorenzo no es la versión de Unión que consideran propia. No es un detalle menor.

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Porque cuando un entrenador dice que no se identifica con su propio equipo y el capitán reconoce que tampoco, el problema ya no parece solamente futbolístico: también empieza a ser una cuestión de identidad. Y Unión necesita recuperarla rápidamente.

El próximo desafío será demostrar que aquellas declaraciones no fueron simplemente el reflejo de una tarde de bronca, sino el punto de partida para una reacción. Porque el margen se achica, los resultados no aparecen y el equipo que alguna vez construyó Madelón hoy está lejos de reconocerse a sí mismo.