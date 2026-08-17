Cayó preso por desorden y tenía libertad condicional luego de cumplir una condena por un homicidio

Sucedió este domingo a las 7.30, tras la denuncia de vecinos de calle Jorge Luis Borges al 4700. El hombre resistió la aprehensión y luego constataron su situación legal

Este domingo, antes de las 8 de la mañana, y como consecuencia de la denuncia de un familiar por el desorden provocado por un hombre en el sector norte del barrio Santa Rosa de Lima, oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino aprehendieron en calle Jorge Luis Borges al 4700 a L. M. O., de 27 años .

El procedimiento se produjo luego de que vecinos alertaran sobre las molestias que estaba ocasionando el hombre en el barrio. Cuando los agentes llegaron al lugar, lograron ubicarlo, aunque intentó eludir el control policial .

Estaba escondido en un zanjón

Los policías encontraron al hombre tirado dentro de un zanjón, ubicado en un sector del reservorio oeste, con la aparente intención de evitar ser identificado.

Finalmente, cuando fue aprehendido, opuso una violenta resistencia al procedimiento policial, hasta que fue reducido y esposado. Luego fue identificado como L. M. O., de 27 años.

Los agentes solicitaron información sobre su situación legal a los operadores del 911 y constataron que el joven gozaba del beneficio de la libertad condicional, luego de haber cumplido una condena por un homicidio.

Ante esta situación, quedó aprehendido y fue trasladado y alojado en un calabozo de la Estación Policial Centro (EPC).

Antecedentes y nueva causa

Los policías informaron la novedad sobre la denuncia recibida a través del 911, además del procedimiento de aprehensión e identificación del hombre, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Desde la fuerza hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el detenido fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal, además de su identificación formal.

El fiscal también dispuso que se le forme causa como presunto autor del delito de atentado y resistencia a la autoridad, mientras se compulsan sus antecedentes carcelarios y se determina su situación procesal.

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