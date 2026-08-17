Menos mitos y más evidencia: los tratamientos para bajar de peso ganan accesibilidad en Argentina

La semaglutida 2,4 mg permite alcanzar descensos de peso significativos y reducir el riesgo cardiovascular. Además, nuevos descuentos buscan facilitar el acceso al tratamiento

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a una parte importante de la población argentina. Según los datos citados por especialistas, 6 de cada 10 adultos en Argentina tienen sobrepeso u obesidad , una situación que también incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

En los últimos años, el avance de los tratamientos farmacológicos modificó el abordaje de esta enfermedad. Entre ellos se encuentra la semaglutida 2,4 mg , comercializada en Argentina bajo la marca Wegovy® , que mostró resultados significativos en el descenso de peso y en la reducción del riesgo cardiovascular.

A esto se suma una nueva estrategia de descuentos que apunta a mejorar la accesibilidad económica al tratamiento. De acuerdo con la información difundida por Novo Nordisk, el costo mensual estimado de la presentación inicial de 0,25 mg podría ubicarse en torno a los $109.000 por caja, considerando los beneficios disponibles.

Semaglutida: cuánto peso se puede perder

Los estudios clínicos citados por el laboratorio muestran que las personas con obesidad tratadas con semaglutida 2,4 mg lograron una reducción promedio del 17% del peso corporal, mientras que aproximadamente un tercio alcanzó una pérdida de peso igual o superior al 20%.

Además del descenso de peso, la evidencia disponible señala beneficios que van más allá de la balanza.

En personas con exceso de peso y enfermedad cardiovascular, el tratamiento con semaglutida se asoció con una reducción del 20% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular (ACV) y muerte cardiovascular.

Los especialistas destacan que el objetivo del tratamiento de la obesidad no debería limitarse únicamente a perder kilos, sino también a mejorar el estado metabólico general y disminuir los factores de riesgo asociados.

“Es necesario tener una mirada integral de la salud del paciente, donde el peso corporal es un elemento, pero atendiendo también a múltiples aspectos metabólicos clave”, explicó la Dra. Florencia Aranguren, especialista en diabetes y obesidad.

¿Existe un efecto rebote al dejar el tratamiento?

Uno de los principales mitos alrededor de los medicamentos para bajar de peso es que, si una persona recupera parte del peso después de suspenderlos, significa que el tratamiento no funcionó.

Los especialistas consultados plantean una mirada diferente: la obesidad es una enfermedad crónica y, como sucede con otras patologías de evolución prolongada, puede requerir un tratamiento sostenido.

La Dra. Carolina Chacón, médica cardióloga especializada en obesidad y diabetes, explicó que la enfermedad está relacionada con alteraciones en las señales neurohormonales que intervienen en el hambre y la saciedad.

Por eso, puede producirse una recuperación parcial del peso cuando se interrumpe el tratamiento. La especialista remarcó la importancia de un abordaje interdisciplinario, que incluya alimentación equilibrada, actividad física y seguimiento profesional.

En la misma línea, el Dr. Santiago Gómez Centurión, médico clínico y especialista en obesidad, sostuvo que la medicación es una herramienta que debe complementarse con hábitos saludables, actividad física, descanso y manejo de las emociones.

El tratamiento no se limita a la balanza

La pérdida de peso es uno de los objetivos, pero no el único indicador para evaluar la evolución de una persona con obesidad.

Los especialistas señalan que el abordaje debe contemplar parámetros como la glucemia, la presión arterial, el riesgo cardiovascular y la salud metabólica, entre otros factores.

En este sentido, la semaglutida representa una herramienta dentro de un tratamiento integral que también requiere cambios en el estilo de vida y seguimiento médico.

La obesidad, además, puede presentar características diferentes según la etapa de la vida. En las mujeres, por ejemplo, los cambios hormonales asociados con el embarazo y la menopausia pueden favorecer modificaciones en la distribución de la grasa corporal y aumentar determinados riesgos cardiometabólicos.

La Dra. Cecilia Luquez, médica diabetóloga, destacó la importancia de establecer objetivos personalizados y realistas, teniendo en cuenta la historia y las características de cada paciente.

Semaglutida y accesibilidad: cuánto cuesta el tratamiento

Uno de los principales obstáculos para quienes necesitan un tratamiento farmacológico para la obesidad fue históricamente su costo.

Desde el 1° de agosto de 2026, Novo Nordisk informó un nuevo precio de lista para la presentación inicial de Wegovy® 0,25 mg.

Según la información proporcionada por el laboratorio, todas las presentaciones cuentan con un descuento fijo del 30%, que puede acumularse con un descuento del 20% del Recetario Solidario.

Además, las farmacias pueden ofrecer descuentos adicionales de cortesía, de acuerdo con sus propias políticas comerciales.

Con la aplicación de estos beneficios, el laboratorio estima que el costo mensual de la presentación inicial de 0,25 mg puede rondar los $109.000 por caja.

Los pacientes también pueden consultar los beneficios disponibles a través de Novo a la Par®, el programa de acompañamiento de Novo Nordisk en Argentina.

¿Qué es Wegovy y quiénes pueden utilizarlo?

Wegovy® contiene semaglutida y está indicado en Argentina para el control del peso corporal, siempre como parte de un tratamiento que incluya una alimentación con reducción de calorías y un aumento de la actividad física.

Está indicado para adultos con obesidad y para adultos con sobrepeso que presenten al menos una enfermedad asociada al exceso de peso. También cuenta con indicación para adolescentes de 12 años o más con obesidad.

El medicamento se administra una vez por semana y está disponible en distintas dosis, desde 0,25 mg hasta 2,4 mg.

La semaglutida también es el principio activo de Ozempic®, aunque se trata de un medicamento con una indicación diferente, vinculada al tratamiento de la diabetes tipo 2.

Una enfermedad que requiere un abordaje integral

El avance de los medicamentos para el tratamiento de la obesidad abrió una nueva etapa en el manejo de una enfermedad que durante mucho tiempo estuvo rodeada de prejuicios y simplificaciones.

Los especialistas remarcan que la obesidad no debe interpretarse solamente como una cuestión de voluntad o hábitos individuales, sino como una enfermedad crónica que puede requerir tratamiento médico.

La incorporación de herramientas farmacológicas más eficaces, combinadas con alimentación saludable, ejercicio y seguimiento profesional, busca mejorar no solo el peso corporal sino también la salud cardiovascular y metabólica de los pacientes.

La mayor accesibilidad económica de estos tratamientos podría ampliar el número de personas que pueden acceder a ellos, aunque la indicación y el seguimiento deben realizarse siempre con un profesional de la salud.