El puntero de la Zona A es Ferro y el de la Zona B es Tristán Suárez, sin embargo, Colón está por delante de ambos equipos en una estadística que es determinante, como lo es la diferencia de gol.
La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro
La goleada ante Patronato le permitió a Colón consolidar una interesante diferencia de gol que lo distingue entre los dos mejores equipos de la categoría
Por Ovación
Colón y un rubro en el que se destaca
Y es que las posiciones a igual puntaje se definen por diferencia de gol y en ese aspecto, el Sabalero está entre los dos mejores equipos de la categoría.
El más destacado es Deportivo Morón quien se ubica segundo en la Zona A con 44 puntos y un partido menos. El Gallo tiene una diferencia de gol de +17, con 39 goles a favor y 22 en contra.
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Por su parte, Colón que está 3° en la Zona A con 42 unidades, tiene una diferencia de gol de +13, producto de 32 goles a favor y 19 en contra.
En tanto que Tristán Suárez, que marcha 1° en la Zona B con 45 puntos y un partido menos, también tiene una diferencia de gol de 13, pero tiene 26 goles a favor y 13 en contra, es decir menos goles convertidos que Colón y por ello está tercero en ese rubro.