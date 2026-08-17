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La estadística favorable a Colón y que genera entusiasmo de cara al futuro

La goleada ante Patronato le permitió a Colón consolidar una interesante diferencia de gol que lo distingue entre los dos mejores equipos de la categoría

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 11:25hs
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Colón es el segundo equipo con mejor diferencia de gol en el Torneo de la Primera Nacional.

Colón es el segundo equipo con mejor diferencia de gol en el Torneo de la Primera Nacional.

El puntero de la Zona A es Ferro y el de la Zona B es Tristán Suárez, sin embargo, Colón está por delante de ambos equipos en una estadística que es determinante, como lo es la diferencia de gol.

Colón y un rubro en el que se destaca

Y es que las posiciones a igual puntaje se definen por diferencia de gol y en ese aspecto, el Sabalero está entre los dos mejores equipos de la categoría.

El más destacado es Deportivo Morón quien se ubica segundo en la Zona A con 44 puntos y un partido menos. El Gallo tiene una diferencia de gol de +17, con 39 goles a favor y 22 en contra.

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Por su parte, Colón que está 3° en la Zona A con 42 unidades, tiene una diferencia de gol de +13, producto de 32 goles a favor y 19 en contra.

En tanto que Tristán Suárez, que marcha 1° en la Zona B con 45 puntos y un partido menos, también tiene una diferencia de gol de 13, pero tiene 26 goles a favor y 13 en contra, es decir menos goles convertidos que Colón y por ello está tercero en ese rubro.

Colón dato goles
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