Gran Hermano: ¿quiénes son los cuatro nominados de esta semana?

Maxi decidió votar a Daniela y Ariel: “Creo que va a quedar en placa y si quedo con ella siento que tengo más fuerza para quedarme. Y el segundo voto es para Ariel. Los motivos son los mismos, por estrategia”, señaló el cordobés.

Les siguió Camila, concretando así su primera nominación en la casa de GH: “La primera persona que voy a votar es a Lucila La Tora porque creo que me tiene envidia y el siguientes es para Agustín porque no coincido con él”, dijo.

Marcos nominó a Lucila y Ariel: “Con Lucila me llevo bien y me cae bien, pero no hablo mucho con ella. Y con Ariel, desde el primer momento me cae bien, pero me dolería más nominar a otra persona”, agregó.

Romina, por su parte, le dio dos votos a Agustín “porque nunca compartí su juego, no me siento cómoda con sus formas, es de los que menos me dolería que se vaya”, dijo sobre su primer voto, y sobre Ariel aseguró que no tenía afinidad.

Agustín, por su parte, aseguró que sus "primeros dos votos son para el Conejo y mi segundo voto es para la Tora. Los motivos son los mismos para ambos, una cuestión de juego", añadió.

Ariel fue el siguiente en entrar al confesionario: “El primero es Agustín, simplemente entró después que yo, conoce el juego y la tiene clara. Y el segundo es para Marcos. A los dos los quiero, pero mi segundo voto siempre intento que sea inofensivo. Marcos dudo que vaya a placa”, aseguró.

Alfa decidió nominar a Ariel y Alexis El Conejo: “No me gusta la hipocresía, no me gusta la gente que miente y la gente que intenta sacar provecho sabiendo que tiene una ventaja", dijo sobre Ariel y luego sobre El Conejo puntualizó, "lo veo mejor afuera que adentro"

Julieta ingresó y nominó a Agustín y Cone: "no le creo nada, y en mi genera el efecto contrario de lo que quiere generar", dijo sobe su primer voto, y sobre Conejo, "una parte de su personalidad es manipuladora”, dijo.

Nacho, el líder de la semana, con inmunidad para ser votado y la posibilidad de salvar a alguien, decidió votar a Camila y a Agustín. Sobre la primera aseguró que fue por "afinidad", y sobre Agustín, dijo, "quiero probarlo en la placa”.

Al ser el turno de Thiago, le dio dos puntos a Conejo y uno a Ariel. "No tengo nada contra él, por estrategia, porque creo que si le doy a él los puntos no va a salir Dani", y luego a Ariel: "es con quien menos afinidad tengo", aseguró.

Y fue La Tora, finalmente, quien terminó definiendo la placa, sin saberlo, al ser la última en ingresar a la placa: Lucila decidió darle dos votos a Maxi, "no tengo nada personal y porque extraña a Tini", y el segundo punto se lo dio a Conejo por ser "el títere que manejó las situaciones, espero que ese voto sume".

Los nominados, finalmente fueron Alexis, Agustín, Ariel y La Tora, con una placa que tuvo los siguientes resultados: Conejo con con 10, Agustín con 8, Ariel con 6, La Tora con 5, Daniela y Camila con 4 cada uno, Camila 3 y Marcos 1.