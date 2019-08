Gastón "Gato" Gaudio perdió de manera contundente ante Roger Federer en un encuentro decisivo en su carrera en el 2005.

Luego, el ex tenista admitió en público que mantuvo una larga discusión telefónica con su pareja en aquel entonces, Marcela Kloosterboer.

A 14 años de aquella polémica, la actriz se refirió a aquel tema que en su momento tuvo mucha repercusión en los medios.

"Él lo contó en un programa. Me acuerdo que me subí a mi auto, creo que era el día que me estaba yendo de luna de miel… Me subo al auto, prendo la radio y lo escucho a Gastón contando esta anécdota", recordó Marcela en charla con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Y empecé a buscar el número de Andy Kusnetzoff para decirle '¡Defendeme! ¡No fue así!'… Es una cuestión de la mujer de hacerse respetar y que al hombre no le guste", siguió.

Y cerró picante: "Él estaba haciéndose el 'machito machirulo' en la radio y bueno, yo era chica. Lo escuché y me cayó re mal… Él después perdió".