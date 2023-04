La Casa Invita: Fantasmagoria llega a Tribus con sus sonidos hipnóticos y profundos

Fundada por Gori en el año 2000 (ex Fun People, Juanse, etc), completa la forma con: Agustín “El Búho” Rocino en batería (ex batero de Catupecu Machu, bajista de Cuentos Borgeanos, Maleboux, Los días en Marte), Mariano Acosta en teclados y voces y Charlie Scelso en bajo.

Fantasmagoria cuenta con dos EP, llamados "Fantasmagoria" y "Clearance", y cinco álbumes, de 2001 a 2018, titulados "Atravesando el camino (que nos lleva a los otros caminos)", "Abracadabra", "El Rio", " El Mago Mandrax” y un álbum de versiones de canciones llamado “Todas las canciones son del viento”. En 2020 sacaron un EP con temas como "Carton Lleno", "Vi algunas cosas" y "Home Studio". Su último trabajo de estudio “AHORA/DESPUES”, del cual se desprende el corte de difusión "Los Colores"

Sobre Cazadores y Recolectores

Cazadores Recolectores es una banda de rock santafesina formada en 2017. Realizan una fuerte apuesta a la canción beat amalgamada con elementos contemporáneos del indie rock.

En abril del 2022, lanzaron su primer disco “A los que creen haber ganado” y en julio de ese año año estrenaron el videoclip “Comer, caminar, vivir” un comic animado que fue producido con el apoyo del Plan Fomento Anual, del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. En la realización del audiovisual participaron Claudia Ruiz y Marcos Martínez.