Juan Fernández: un waterpolista lagunero con destino europeo

Uno de los jugadores más destacados del plantel superior de waterpolo del Club Regatas de Santa Fe continuará su carrera en Europa. El talentoso integrante del plantel superior lagunero ahora defenderá los colores del Sauveteurs de Givors. Un club ubicado al sur de Lyon, en Francia, lo cual no deja de ser todo un desafío en lo personal, con el objetivo de seguir mejorando y creciendo a nivel deportivo, pero también como experiencia de vida.

Este joven jugador de 21 años, que está estudiando la carrera de diseño y comunicación en la FADU de la Universidad del Litoral y este paso trascendental se debe a todo lo que ha demostrado desde muy chico en la pileta del Club Regatas de Santa Fe. Sin dudas, es un honor para dicha entidad formar parte del desarrollo personal y deportivo de uno de sus integrantes, que ahora tiene como destino el deporte en Europa.

Juan Fernández jugará en Francia

"La verdad es que estoy muy contento de algo que siempre quise hacer desde chico y bueno, ahora se dio, así que estoy muy feliz de la propuesta" comenzó señalando Juan a UNO Santa Fe. A cerca de como surgió esta posibilidad afirmó que "surgió una propuesta a partir de un chico de los máster de Regatas que, bueno, tuvo un contacto. Él vivió allá en Francia un tiempo e hizo un contacto y ese contacto se movió, hizo una especie de representante, así que yo también me moví desde acá, hablé con el club, mandé videos, mandé un película conmigo. Y al parecer todo fue encaminándose para que se dé el viaje".

Su destino será el Sauveteurs de Givors. Una ciudad que se ubicada a 23 kilómetros de Lyon, al sur este de Francia. "Juega en la segunda división, que se llama Nacional 1, y es una liga nacional, así que son todos equipos de todas partes de Francia. y bueno, teóricamente la competencia es bastante competitiva. Eso está muy bueno, se juega todos los sábados, por lo que seguramente va a ser una linda experiencia y un lindo nivel así que estoy contento" señaló Fernández.

image El jugador formado en Regatas de Santa Fe defenderá los colores del Sauveteurs de Givors.

El talentoso jugador de Regatas de Santa Fe viajará este miércoles por la noche rumbo a Buenos Aires, primero para tomar el vuelo desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Madrid y desde allí a Lyon, para luego dirigirse en micro hasta su nueva ciudad, Givors, a la cual tiene previsto arribar en las primeras horas del viernes.

En cuanto a como fue el año pasado para el plantel de Regatas de Santa Fe, describió que "fue una Liga de Honor larga, donde nos mantuvimos de buena manera, donde se empezó un poco mal, y después logramos acomodarnos y meternos arriba. Entramos en los playoffs, que era el objetivo desde principios de año. Ganamos cuartos de final y nos metimos en semifinales, que era otra aspiración del grupo, ya que era algo que hacía tres años que no sucedía".

"En el medio participamos de una liga Sudamericana que se jugó en Buenos Aires, en el cual tuvimos un buen resultado, y con partidos de mucho nivel. Con lo cual se mantuvo un equipo durante todo el año bastante joven, con algunos jugadores experimentados y después una cantera de un promedio de 19, 20 años de edad, con muchos jugadores inferiores que subieron este año por primera vez a primera y muchos jugadores de la sub-20 que también se mantuvieron en el equipo". explicó el goleador de la escuadra verde y oro santafesino.

image La entidad lagunera celebró que un jugador formado en sus canteras pueda tener una oportunidad de este tipo.

El plantel superior de Regatas de Santa Fe tendría un nuevo director técnico en la temporada 2026, ya que Ovidio López no seguiría. La intención es la de armar un equipo para las próximas dos o tres temporadas, armar un equipo que en dos años se consolide y que sea bastante fuerte.

Una temporada de crecimiento para el waterpolo de Regatas

"Creo que el año 2025 fue un año bastante bueno, en cuanto a las inferiores, con muchísima competencia, realmente durante todo el año en todas las categorías se participó de la Liga Federativa en juveniles. También se clasificó a las finales de la Liga en todas las categorías, en sub-13 se salió campeona regional, sería el campeón federativa, en sub-17 obtuvo el tercer puesto y en la sub-15 el cuarto puesto".

En el mismo sentido describió que "además hay que destacar la participación de la sub-15 en el torneo internacional de Baulú en Brasil y la participación de la Sub-13 en un festival más grande de Latinoamérica que se llama Java Guava. Con lo cual, fue un tremendo el año para las inferiores. También contamos con muchísimos juveniles en la escuelita, que sería Sub-9 y en la Sub-11".