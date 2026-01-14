El "Profe" Medei sobre el Festival de Guadalupe: "Le pedí al Intendente que amplíe el horario de los colectivos y que sean gratis"

Mediante un Proyecto de Resolución, el “Profe” le pidió al intendente que las líneas de colectivo cuyos recorridos pasen por o en las cercanías de la Basílica extiendan sus horarios de circulación durante las tres noches del evento y, además, que el boleto sea gratuito.

A través de un Proyecto de Resolución, el concejal Pedro Medei (100% Santafesino - Frente Renovador) le pidió al intendente de la ciudad que las líneas de colectivos cuyos recorridos pasan por o en las cercanías de la Basílica de Guadalupe (4, 8, 10, 14 y 16, más la 22), extiendan sus horarios hasta las 3 del sábado 17 y domingo 18 de enero, y hasta la 1 del lunes 19 , a los efectos de facilitar el regreso de quienes asistan al Festival Folklórico de Guadalupe.

“Como el Festival Folklórico de Guadalupe es un ícono de nuestra cultura popular y que, año tras año, congrega a miles de vecinos de nuestra ciudad y de muchas aledañas del Gran Santa Fe y de la provincia, es una magnífica oportunidad para que los ciudadanos disfruten de un evento artístico de alta calidad”, dijo el “Profe”

“Sería muy bueno que, durante el Festival Folklórico de Guadalupe 2026, las líneas de colectivos 4, 8, 10, 14 y 16, más la 22, extiendan su horario de circulación durante las tres noches del mismo y, también, que el boleto sea gratuito para todos quienes concurran”, dijo Medei.

“Yo quisiera –continuó– que la Municipalidad implemente estas medidas, ya que serán altamente beneficiosas para todos: organizadores, emprendedores y feriantes, y los propios asistentes, quienes podrán disfrutar en familia de las tres noches del Festival con la tranquilidad de contar con servicios de colectivos para el regreso seguro a sus hogares”, recalcó el “Profe”.

Por otra parte, el concejal de 100% Santafesino / Frente Renovador detalló lo que solicitó en su Proyecto: “Las líneas 4, 8, 10, 14 y 16, más la 22, que es la que conecta a los barrios del oeste con la Basílica en la zona norte de nuestra ciudad, deberían extender sus horarios hasta las 3 del sábado 17 de enero (tras el cierre de la noche del viernes) y del domingo 18 de enero (luego de la finalización de la noche del sábado). Y, para la última jornada (la del domingo), hasta la 1 del lunes 19 de enero, para garantizar el regreso de los asistentes a sus hogares”.

Asimismo, Medei pidió por la gratuidad del pasaje para quienes concurran al Festival. “Así como el intendente dispuso que el recorrido de la línea 22 para el traslado de quienes asistan a los boliches a la vera de la ruta nacional 168 –que comenzó a funcionar el pasado sábado 20 de diciembre, con frecuencias de ida y vuelta a altas horas de la madrugada–, y cuyo pasaje es gratuito, el mismo temperamento debería adoptarse para quienes concurran al Festival Folklórico de Guadalupe, con boleto sin costo entre las 19 de cada jornada, y la hora de finalización de cada servicio”, destacó el “Profe”.

El Festival –cuya entrada es libre y gratuita– no solo es una actividad artística y cultural sino, también, solidaria, ya que durante las tres noches se recibirán alimentos no perecederos para Cáritas Parroquial y, además, se instalarán alcancías destinadas a la compra de pañales para el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y la Sala de Neonatología del Hospital Iturraspe.

“Pedí que la Municipalidad lleve adelante estas medidas para que el Festival Folklórico de Guadalupe 2026 tenga una inmensa convocatoria, y que todos quienes concurran dispongan de un regreso seguro a sus domicilios. Este evento no solo es una expresión artística de calidad sino, también, una expresión de la fe y la devoción popular, siendo junto a la peregrinación anual, la otra gran convocatoria en torno a la advocación de la Virgen de Guadalupe. Por eso, aspiro a que el municipio adopte las medidas solicitadas para que sea una auténtica fiesta popular”, concluyó el Profe.

• LEER MÁS: El Festival Folclórico de Guadalupe celebra su 38ª edición con tres noches de música y una propuesta solidaria