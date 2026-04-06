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Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Sin descanso tras el triunfo ante Riestra, Unión ya piensa en visitar a Estudiantes, donde todo pasa por saber quién será el reemplazante de Lautaro Vargas

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 14:40hs
Las opciones en el lateral que analiza Madelón en Unión para visitar a Estudiantes

Prensa Unión

Sin tiempo para relajarse después del triunfo ante Riestra, Unión ya tiene la cabeza puesta en el próximo desafío en La Plata ante Estudiantes por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura. La lluvia complicó un poco los planes en el predio, pero igual el plantel llevó adelante una práctica más que nada física.

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En ese contexto, la principal incógnita pasa por el lateral derecho. La baja por suspensión de Lautaro Vargas obliga al DT Leonardo Madelón a retocar el fondo, y si bien el reemplazante natural sería Emiliano Álvarez, su situación física enciende las alarmas. El defensor arrastra una contusión y está siendo evaluado día a día, lo que lo mantiene entre algodones y deja abierta la puerta a otras variantes.

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Madelón busca otro 4 en Unión para visitar a Estudiantes

Ante este panorama, Madelón no quiere quedar atado a una sola opción y analiza alternativas. Una de las noticias positivas es la recuperación de Nicolás Paz, quien ya cuenta con el alta médica y, por el momento, aparece como el principal candidato a ocupar ese sector.

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Madel&oacute;n espera por &Aacute;lvarez en Uni&oacute;n, pero est&aacute; entre algodones.

Madelón espera por Álvarez en Unión, pero está entre algodones.

No obstante, el DT también baraja soluciones menos naturales. Augusto Solari y Mauro Pittón podrían adaptarse a la posición, aunque ambos son volantes por esencia. ¿Juan Pablo Ludueña? También, aunque en menor medida, ya que viene mostrando un gran nivel como zaguero central y modificar su rol implicaría tocar una estructura que hoy funciona.

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Justamente, ese es el otro punto a favor del Tate: más allá de la duda en el lateral derecho, el resto del equipo estaría prácticamente definido. Unión intentará sostener la base que le viene dando resultados para ir en busca de otros tres puntos en una cancha históricamente esquiva como la de Estudiantes.

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Con varios nombres sobre la mesa y una decisión aún por tomar, Madelón ajusta detalles en una semana corta pero intensa, donde cada movimiento puede ser determinante para seguir en la pelea.

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