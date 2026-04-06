Detuvieron a otro adolescente por el crimen en San Cristóbal: investigan vínculos y posibles conexiones internacionales

El director provincial de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó detalles sobre la detención de un menor de 16 años vinculado al ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

Imagen de seguridad muestra el momento en que un alumno asesina a un compañero en una escuela de San Cristóbal.

En el marco de la investigación por la tragedia de San Cristóbal , que terminó con la muerte de un alumno de 13 años , el gobierno de Santa Fe confirmó la detención de un adolescente de 16 años tras un operativo realizado en la ruta 11 y ruta 4 , a la altura del ex peaje de Nelson .

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli , explicó que el procedimiento fue el resultado de una investigación sostenida y articulada entre la Policía de Investigaciones (PDI) , la Fiscalía Regional , la Policía Federal y áreas del Ministerio de Seguridad , bajo la coordinación del Ministerio Público de la Acusación .

Según detalló el funcionario, la detención se concretó luego de 24 horas de vigilancia activa sobre domicilios y personas vinculadas a la causa. El operativo se llevó a cabo en la vía pública, con intervención de la PDI y la Guardia Provincial, en coordinación con una unidad especial federal.

“Pudimos hacer un procedimiento limpio, en un contexto complejo por las condiciones climáticas y la incertidumbre sobre la reacción de las personas involucradas”, sostuvo Galfrascoli.

Si bien se confirmó que el detenido es un menor, las autoridades evitaron brindar precisiones sobre su rol en el hecho. Indicaron que su grado de participación —ya sea como autor, partícipe o colaborador— será definido en la audiencia de imputación de cargos, conforme al Código Procesal Penal de menores.

En ese sentido, también se mantuvo bajo reserva la información sobre posibles vínculos con otros implicados, aunque se confirmó que la detención se inscribe dentro de la misma carpeta judicial que investiga el homicidio.

Gino escuela San Cristobal El adolescente de 15 años, autor del tiroteo y la muerte de un alumno en la escuela Normal de San Cristóbal

Investigación

Otro de los puntos destacados por las autoridades es que la causa podría tener un alcance mayor. Desde el gobierno provincial señalaron que se trata de una investigación compleja que trasciende las fronteras de Santa Fe e incluso del país, lo que abre la hipótesis de posibles conexiones con redes internacionales.

En paralelo, se remarcó el trabajo de acompañamiento a la comunidad educativa de San Cristóbal y a la familia de la víctima, con intervención de equipos de salud mental y autoridades del Ministerio de Educación.

Finalmente, indicaron que la suspensión de clases dispuesta en los últimos días estuvo vinculada al avance de la investigación, y que las decisiones sobre el cronograma escolar dependerán de cómo evolucione la causa en las próximas jornadas.

La investigación continúa y se esperan definiciones clave en la audiencia judicial.

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