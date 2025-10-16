Uno Santa Fe | Escenario | La Renga

La Renga vuelve a Rosario: cuándo, dónde y cómo se venden las entradas

Una de las bandas más convocantes del rock nacional confirmó una fecha en la ciudad para antes de fin de año. Se viene un gran banquete

16 de octubre 2025
La Renga vuelve a Rosario

La Renga vuelve a Rosario

La Renga volverá a tocar en Rosario. Una de las bandas más convocantes del rock nacional confirmó que brindará un recital el 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

De esta forma, la formación de hard rock integrada por Gustavo "Chizzo" Nápoli (cantante principal y guitarra), Gabriel "Tete" Iglesias (bajo) y Jorge "Tanque" Iglesias (batería), quienes están desde los inicios a fines de los 80, serán anfitriones del banquete en la Cuna de la Bandera para despedir el 2025.

Las entradas se pondrán a la venta desde el jueves 23 de octubre en la plataforma www.arteinfernal.com.

La Renga vuelve a Rosario

El último show del grupo de Mataderos en la Cuna de la Bandera fue en noviembre de 2022, cuando presentó "Alejado de la red" ante 38 mil personas que colmaron el Coloso Marcelo Bielsa.

