La Renga vuelve a Rosario: cuándo, dónde y cómo se venden las entradas

La Renga volverá a tocar en Rosario . Una de las bandas más convocantes del rock nacional confirmó que brindará un recital el 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio .

De esta forma, la formación de hard rock integrada por Gustavo "Chizzo" Nápoli (cantante principal y guitarra), Gabriel "Tete" Iglesias (bajo) y Jorge "Tanque" Iglesias (batería), quienes están desde los inicios a fines de los 80, serán anfitriones del banquete en la Cuna de la Bandera para despedir el 2025.

Las entradas se pondrán a la venta desde el jueves 23 de octubre en la plataforma www.arteinfernal.com.

El último show del grupo de Mataderos en la Cuna de la Bandera fue en noviembre de 2022, cuando presentó "Alejado de la red" ante 38 mil personas que colmaron el Coloso Marcelo Bielsa.

